Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn commande 9 hélicoptères Airbus H145

Neuf H145 aux couleurs de la police de Bahreïn

Airbus Helicopters a signé un contrat avec le ministre de l'Intérieur de Bahreïn, pour l'achat de neuf hélicoptères H145. Ces appareils seront exploités par le commandement de l'aviation de la police pour des missions de maintien de l'ordre et des services médicaux d'urgence dans le royaume. « Nous sommes convaincus que le H145 deviendra rapidement un nouvel atout précieux pour la police bahreïnienne », a déclaré Olivier Michalon, vice-président exécutif pour les activités mondiales d'Airbus Helicopters. « Véritable hélicoptère multirôle, la polyvalence du H145 en fait un atout essentiel pour les missions de sécurité publique dans le monde entier et dans la région. Plus de 60 H145 sont déjà en service au Moyen-Orient et la demande pour ce type d'hélicoptère ne cesse de croître pour un large éventail de missions : services médicaux d'urgence, opérations dans le secteur de l'énergie, maintien de l'ordre et missions utilitaires », a-t-il ajouté.

Cinq pales et une charge utile augmentée de 150 kg



La nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145, comprend un nouveau rotor innovant à cinq pales à l'appareil multi-missions, augmentant ainsi la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La simplicité du nouveau rotor principal facilite également les opérations de maintenance, améliorant encore la facilité d'entretien et la fiabilité du H145, tout en améliorant le confort des passagers et de l'équipage. Au total, plus de 1 700 hélicoptères de la famille H145 sont en service, totalisant huit millions d'heures de vol. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix. Cette dernière comprend un pilote automatique 4 axes très performant, ce qui accroît la sécurité et réduit la charge de travail du pilote.