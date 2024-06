Le Midnight d'Archer a réussi la transition en vol

Midnight réussi le vol de transition

Archer Aviation a annoncé que son aéronef Midnight a réussi sa transition en volant à une vitesse de plus de 160 km/h. Archer a maintenant réussi la transition avec deux aéronefs de type ADAVe grandeur nature différents. La transition est connue dans l'industrie comme une étape très difficile que peu d'entreprises ont atteinte -Lilium et Joby figurent parmi les constructeurs l'ayant réussie-. Avec un poids d'environ 2 950 kg, Midnight est l'un des plus gros ADAVe à avoir réussi la transition, ce qui est essentiel pour pouvoir transporter des charges utiles de passagers commercialement viables.

7 aéronefs pour y arriver pas à pas

Midnight est désormais le 7e ADAVe à échelle réelle que le directeur technique d'Archer, Tom Muniz, et l'ingénieur en chef, Geoff Bower, ont construit et fait voler avec succès au cours de leurs carrières respectives. Le Maker, l'ADAVe de première génération d'Archer, a réussi sa transition en novembre 2022, onze mois après son premier vol, et continue de voler régulièrement dans le cadre du programme d'essais en vol de l'entreprise. Sept mois seulement après le premier vol de Midnight, Archer a maintenant réussi la transition de son ADAVe de production, tandis que l'entreprise continue de prendre de l'élan vers la commercialisation.

Des projets de vols commerciaux simulés

"Réussir la transition entre le vol stationnaire et le vol en palier avec un ADAVe grandeur nature est une prouesse technique que seule une poignée d'entreprises dans le monde a réalisée", a déclaré Geoff Bower, ingénieur en chef d'Archer. Le programme d'essais en vol de Midnight va maintenant se poursuivre avec des projets de vols commerciaux simulés pour démontrer la disponibilité opérationnelle de l'avion, l'exécution d'opérations de vol à haute vitesse, l'essai de manœuvres de vol supplémentaires qui seront utilisées dans des environnements commerciaux, ainsi que la poursuite de l'expansion de son enveloppe de vol de vitesse et d'endurance.

Part 135 et 145

Archer continue de progresser en matière de certification, puisque la société a désormais reçu ses certificats Part 135 et Part 145 de la FAA. En outre, Archer est l'une des deux entreprises au monde à avoir obtenu de la FAA les critères finaux de navigabilité pour un ADAVe. Midnight est actuellement dans la phase finale de "mise en œuvre" de son programme de certification de type, les essais en vol piloté devant débuter dans le courant de l'année.