Le microlanceur allemand Spectrum qualifié pour un vol d’essai

Tous les voyants sont au vert

On s’attendait à ce que le bal soit ouvert par la startup bavaroise RFA (Rocket Factory Augsbourg) et son microlanceur RFA One (été victime l’été dernier d’un sévère revers lors d’un essai statique), voire par la startup espagnole PLD Space et son microlanceur Miura 5 (dont le premier vol – avec des passagers gratuits – a désormais glissé début 2026)…

Le 14 février sur la base de lancement de fusées-sondes de l’île d’Andoya, au nord de la Norvège, la startup Isar Aerospace (fondée en 2018 par d'anciens étudiants de l'Université technique de Munich, la capitale de la Bavière) a effectué avec succès un essai statique de 30 secondes du premier étage de son microlanceur Spectrum, équipé de ses neuf moteurs Aquila à ergols liquides (oxygène liquide et propane).

La qualification du second étage et de son moteur Aquila, elle, était intervenue « au troisième trimestre 2024 », sans plus de précision de date.

En attente d’un feu vert administratif

Isar Aerospace qui, avec plus de 400 millions d'euros d’investissement privé au total, est probablement la startup indépendante la mieux financée d’Europe pour le développement d’un microlanceur, attend désormais la licence de vol de la part de l'Autorité norvégienne de l'aviation civile, la NCAA (Norwegian Civil Aviation Authority), pour effectuer « dès que possible » le vol inaugural de son microlanceur biétages.

Celui-ci mesure 28 mètres de haut pour un diamètre de 2 mètres.

Il est capable d’emporter 1 tonne sur orbite basse ou 700 kg sur orbite héliosynchrone.