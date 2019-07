Le Mi-38 réussit avec succès ses essais en conditions extrêmes

Les pilotes de l'usine d'hélicoptères Mil Moscow, filiale de la holding Russian Helicopters (qui fait partie de Rostec) ont terminé une série de vols sur le Mi-38 effectués selon les règles de vol aux instruments (IFR), ainsi que dans des conditions de température et d'altitude extrêmement élevées. Les résultats des essais ont été livrés à l'Agence fédérale du transport aérien Rosaviatsiya pour apporter des ajouts au certificat de type de l'hélicoptère.

L'hélicoptère a effectué plus de 50 vols à proximité de la ville d'Astrakhan, confirmant avec succès la possibilité d'opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à 45 degrés Celsius. Des essais à haute altitude ont été effectués sur le mont Elbrouz (nord Caucase). Les résultats ont confirmé la capacité du Mi-38 à voler à des altitudes allant jusqu'à 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. En outre, l'hélicoptère a effectué une série de 50 vols, au cours desquels la possibilité de pilotage et de navigation a été évaluée en l'absence de points de repère et d'horizon.

« Étant donné qu'il y a un grand intérêt pour l'hélicoptère de la part de clients russes et étrangers, nous essayons de tester la machine au maximum de ses capacités. En particulier, nous prévoyons de tester un nouveau système de surveillance et de certifier de nouvelles pales de rotor principal (qui seront également utilisées dans Mi-171A2) dans un proche avenir », a déclaré le directeur général de Russian Helicopters, Andrey Boginsky.

Le Mi-38 est équipé de nouveaux turbomoteurs TV7-117V, d'un système numérique de navigation avec affichage de données sur cinq écrans LCD et d'un système de d'alimentation en carburant résistant aux crashes. L'hélicoptère est également livré avec les équipements supplémentaires pour le train d'atterrissage afin de pouvoir se poser sur sols mous ou neige. La cabine de l'hélicoptère dispose de sièges faciles à enlever, d'installations sanitaires amovibles et de convoyeurs à rouleaux facilitant le chargement-déchargement de fret.