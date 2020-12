Le MC-21 vole avec ses tuboréacteurs PD-14

Premier vol avec les Aviadvigatel PD-14

Le premier prototype du nouvel avion de ligne russe MC-21-300 équipé de moteurs Aviadvigatel PD-14 a terminé avec succès son premier essai en vol. Le vol s'est effectué au décollage de la piste de l’usine aéronautique d’Irkoutsk et a duré 1 heure 25 minutes, le 15 décembre 2020. « Ce vol est le résultat conjoint de deux des plus importants programmes d’aviation civile russe – le biréacteur MC-21 et le turboréacteur PD-14-. Grâce aux efforts des scientifiques, des fabricants, des ingénieurs et des travailleurs, un avion de ligne de la nouvelle génération est en cours de création », a déclaré Sergeï Chemezov, le PDG de Rostec.

Héritier du PS-90

Tous les vols antérieurs, y compris son premier vol en mai 2017, ont été effectués avec des moteurs Pratt & Whitney PW1000G. Le moteur double-flux Aviadvigatel PD-14 est développé par Rostec, société d’État russe, depuis 2012. Il s’agit d’un nouveau développement du turboréacteur PS-90, le moteur qui a propulsé la majorité des avions de ligne soviétiques et russes, tels que le Tu-204 et l’Il-96, depuis les années 1980 et 1990. Le PD-14 est en cours d’élaboration spécifiquement pour le MC-21. Il est présenté comme étant d'un rendement 15% supérieur à son prédécesseur le PS-90.

Soufflante à aubes larges et creuses en titane

Le PD-14 a un taux de dilution modéré de 8,5 à 1. La section chaude du générateur de gaz du PD-14 est constituée d'un compresseur à huit étages avec un taux de compression de 17 à 1, une chambre de combustion annulaire et une turbine à deux étages. La section froide comprend une soufflante simple étage, un compresseur basse pression à trois étages, une turbine basse pression à six étages. Mais l'élément clé qui fait figure de nouvelle technologie sur le PD14 est l'adoption d'une soufflante à aubes larges et creuses en titane.

Selon le ministre russe de l’Industrie et du commerce Denis Manturov, la moitié des 630 premiers MC-21 de série seront équipés de PD-14, le reste sera motorisé par des PW1000G.

