Le MC-21 visite Istanbul

Irkut Corporation va présenter pour la première fois le MC-21-300 en Turquie, à l'occasion du salon de l'aviation, de l'espace et de la technologie Teknofest 2019, qui se tiendra à Istanbul (Turquie) du 17 au 22 septembre 2019. C'est la première démonstration de l'appareil en dehors de Russie.



Pendant le vol de l'aérodrome de Zhukovsky (région de Moscou) à l'aéroport Ataturk d'Istanbul, l'avion MC-21-300 a parcouru plus de 2 400 km en 3,5 heures.

L'avion a été piloté par un équipage de pilotes d'essai Vasily Sevastyanov et Oleg Mutovin. Après l'atterrissage, Vasily Sevastyanov a déclaré: "Le vol était en mode normal. L'avion et ses systèmes se sont bien comportés en vol. Pour la première fois, une partie de notre itinéraire passait au-dessus de la mer.



Le MC-21-300, présenté à l'exposition d'Istanbul, est équipé d'une cabine passagers à deux classes. Il participera au programme de vol et sera ouvert aux visites de clients potentiels. Ravil Hakimov, directeur général d'Irkut Corporation, a déclaré : « Pendant l'exposition, nous prévoyons d'organiser une présentation de l'avion et de démontrer ses avantages concurrentiels aux clients potentiels ».



Le MC-21-300 a fait ses débuts en Russie en août de cette année au Salon international de l'aviation et de l'espace MAKS-2019. Trois avions MC-21-300 sont utilisés dans les essais en vol qui ont débuté en 2017. Le programme MC-21 en est actuellement aux essais de certification et sera soumis à une validation ultérieure conformément à la réglementation européenne.



Le quatrième MC-21-300 d'essais en vol a commencé les tests en 2019. Un autre MC-21-300 est en cours d'assemblage, destiné aux essais en vol avec les moteurs russes PD-14, puisque jusqu'alors, seuls les MC-21-300 motorisés par des turboréacteurs Pratt & Whitney PW1400 ont volé. La flotte de MC-21-300 d'essais a atteint une altitude de 12 500 m, une vitesse de Mach 0,89 (soit une vitesse réelle à 949 km/h) et peut voler 6,2 heures. "Les essais en vol ont confirmé la justesse de la conception principale et des solutions technologiques", commenté Irkut.



Les vols sont assurés par des pilotes d'essai du Centre d'ingénierie de Yakovlev (unité de conception et d'ingénierie d'Irkut Corporation), des pilotes-experts de LII Gromova, de GosNIIGA (Institut de recherche d'État de l'aviation civile) et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

Irkut Corporation a constitué un portefeuille de commandes fermes de 175 MC-21. Aeroflot se classe parmi les premiers exploitants du MC-21-300. La fabrication du premier MC-21-300 destiné à être livré a commencé.