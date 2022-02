Le MC-21 de retour à Joukovsky après une immersion temps (très) froid

Immersion temps froid pour le MC-21

L'un des prototypes du MC-21-300, le biréacteur russe produit par Irkut Corporation a terminé ses essais sous des températures extrêmement froides à Yakoutsk et retourne à l'aéroport de Joukovsky ou il est rattaché dans le cadre des essais, dans la région de Moscou. Depuis le 23 janvier 2022, l'avion et ses systèmes étaient testés en Yakoutie à des températures inférieures à -30 degrés Celsius. But de l'opération : étendre le certificat de type, lequel a été donné le 28 décembre 2021 par l'Agence fédérale des transports aériens.

12 heures en extérieur avant chaque essai

Avant chaque étape d'essai, l'avion a passé environ 12 heures exposé à l'extérieur. Ensuite, les procédures habituelles de préparation du vol ont été suivies - ravitaillement en carburant, mise en marche des systèmes, démarrage des moteurs et du groupe auxiliaire de puissance, réchauffement de l'appareil, etc. Pendant les vols, tous les systèmes de l'avion ont été testés conjointement. Une série de vols d'une durée maximale de 6 heures a été effectuée au-dessus de différentes zones de la région de Yakoutsk, y compris celles du nord. La majorité des atterrissages ont été effectués la nuit, lorsque les températures les plus basses sont enregistrées. Des modes de performance difficiles ont été testés, tels que l'arrêt en vol et le démarrage ultérieur d'un des turboréacteurs motorisant l'appareil.

D'autres essais à venir

"Nous avons achevé une étape importante des essais visant à prolonger le certificat de type de l'avion MC-21-300. Le ministère des Transports et des Routes de la République de Sakha (Yakoutie) et l'aéroport de Yakoutsk nous ont beaucoup aidés à organiser ces travaux. Cette année, nous prévoyons de tester intensivement l'avion dans différentes régions de notre pays et à l'étranger, notamment dans des conditions de haute montagne, de forts vents et de températures élevées", a commenté Andreï Boginsky, PDG d'Irkut Corporation.