Le MC-21-300 reprend les essais après une nouvelle livrée

Nouvelle peinture

C'est le 25 juin 2020 que le MC-21-300, peint à Spektr-Avia, à Oulianovsk, est retourné à l’aérodrome de Ramenskoye (Joukovsky, région de Moscou), pour poursuivre ses vols dans le cadre du programme d’essais de certification. Le biréacteur russe est équipé d’une cabine passagers d’une capacité maximale de 211 sièges en classe économique. La configuration haute densité a été choisie pour effectuer des tests de certification de la cabine passagers, y compris des essais d'évacuation rapide de passagers.

Densité maximale en cabine

À l’heure actuelle, 172 sièges passagers, de l’équipement de contrôle et de mesure et des postes de travail d’ingénieur d’essai sont dans la cabine. Avant d’effectuer les essais, l’équipement d’essai de la cabine passagers sera démonté et la configuration complète cabine passager sera réinstallée. La cabine haute densité du MC-21-300 a été conçue principalement pour satisfaire les compagnies aériennes à bas prix.