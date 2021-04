Le MC-21-300 certifié en conditions de givrage naturelles

14 vols d'essais

Le prototype de l'Irkut MC-21-300 a effectué avec succès des essais de certification dans des conditions givrantes naturelles. Le biréacteur est retourné de l’aéroport d’Arkhangelsk à l’aérodrome Ramenskoye de Joukovski, dans la banlieue de Moscou, en Russie. Au cours des essais, l’avion a effectué 14 vols d’une durée de 3 à 5 heures au-dessus de la côte de la mer Blanche, de la baie de Pechora de la mer de Barents, au sud de Novaya Zemlya, ainsi que dans la région subpolaire de l’Oural.

7,6 cm d'épaisseur de glace

Selon les règles de certification, l’avion doit confirmer les caractéristiques de performance calculées avec une couche de glace de 7,6 cm d’épaisseur. Au cours des essais, le MC-21-300 a conservé ses caractéristiques de stabilité, de contrôlabilité et de performance lorsque l’épaisseur de la glace sur les éléments structurels est supérieure au niveau standard.

Contrôlabilité et stabilité de l'appareil

En plus de la stabilité et de la contrôlabilité de l’avion pendant les vols, l’exploitation des systèmes antigivrage de l’avion MC-21-300 a été testée. Selon la réglementation actuelle, dans l’intérêt d’améliorer la sécurité, les essais confirment la capacité de l’avion à continuer à voler avec le système antigivrage inopérant. De plus, dans des conditions givrantes, un certain nombre de systèmes a été testé, en particulier l’équipement d’éclairage externe, l’équipement de communication radio et le train d’atterrissage.