Le Maker d'Archer a réalisé son vol de transition

Du stationnaire au palier à 91 noeuds en inclinant les hélices en position vol de croisière

Le 29 novembre 2022, le Maker d'Archer a effectué avec succès sa première transition passant du stationnaire vers le vol en palier. "L'atteinte de cette étape de transition complète est essentielle pour valider la physique de vol de notre configuration exclusive à 12 hélices inclinées et 6 hélices, et nous l'avons accomplie en moins de 12 mois après le premier vol stationnaire du Maker", commente le constructeur d'ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique). Au cours de ce vol, les hélices inclinables de Maker ont été verrouillées en position de croisière pour la première fois et l'avion a volé à une vitesse calibrée de 91 kts, soit 168,5 km/h.

Validation de la physique de vol du Maker et du Midnight

La réalisation de cette étape de transition complète est essentielle pour valider la physique de vol de la configuration propriétaire d'Archer à 12 hélices inclinables-6 qu'elle utilise à la fois sur le Maker ainsi que sur le Midnight, soit l'ADAVe qu'Archer a récemment dévoilé le 16 novembre. Archer a pour volonté de faire certifier le Midnight auprès de la FAA à la fin 2024. Le programme d'essais en vol du Maker démontre également un certain nombre de technologies habilitantes clés pour le Midnight, notamment le système de contrôle de vol de l'avion. "Le programme d'essais en vol du Maker a généré des données inestimables qu'Archer a exploitées dans le processus de développement et de certification de Midnight. Archer a fait des progrès rapides dans le programme d'essais en vol de Maker, achevant cette transition vers un vol entièrement porté par les ailes en moins de 12 mois après son premier vol stationnaire", commente le constructeur.

Une certification annoncée pour la fin de l'année 2024

"Les données et l'expérience que nous avons recueillies dans le cadre du programme rigoureux d'essais en vol de Maker ont été d'une valeur inestimable pour le développement et la certification du Midnight, et nous confortent dans l'idée qu'Archer sera la première société à certifier un aéronef ADAVe aux États-Unis auprès de la FAA", a déclaré le Dr Geoff Bower, ingénieur en chef d'Archer chargé de superviser la campagne d'essais en vol de Maker.