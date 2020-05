Le Leonardo M-345 décroche sa certification de type

200 vols d'essais

La DAAA (Direction L’armement aérien et la navigabilité), l’autorité italienne de certification du ministère italien de la Défense, a émis la « certification initiale » pour le nouvel avion d’entraînement M-345 de Leonardo. Cette étape du programme M-345 est le résultat d’intenses activités avec deux cents vols dédiés enregistrés parallèlement aux essais en vol de l’armée de l’air italienne.



La certification initiale du M-345 marque le premier cas d’application de la nouvelle règlementation AER (EP) P-21 pour un aéronef à voilure fixe. Règlementation qui applique en fait l’EMAR-21 européen - (European Military Airworthiness Requirements, Exigences militaires européennes en matière de navigabilité) - une exigence de certification internationale stricte qui sera également bénéfique pour l’exportation de l’appareil.

Coûts réduits

Le M-345, grâce à ses performances et son système de formation intégré avancé, fournit à l’Armée de l'air italienne une amélioration significative de l’efficacité de l’entraînement avec une forte réduction des coûts d’exploitation, avance Leonardo. Le nouvel avion, conçu pour répondre aux besoins de formation de base et de base/avancé, complétera les M-346 utilisés pour la phase avancée de la formation des pilotes et, dans le cadre du projet « International Flight Training School », soutiendra le renforcement et l’internationalisation de l’offre de formation lancée par Leonardo en partenariat avec l’armée de l’air italienne.