Le L-39NG décroche son certificat de type

Certifié aux nouvelles normes militaires

C'est avec un très léger retard que le L-39NG a reçu sa certification de type, moins de deux ans après le lancement du premier prototype. Le L-39NG est l’un des premiers avions militaires certifiés aux nouvelles normes militaires supranationales (EMAR 21 et EMACC), ce qui signifie que sa certification est reconnue par toutes les autorités militaires de l’UE et de l’OTAN. Dans le cadre des essais liés à l'obtention de la certification, Aero a effectué environ 300 vols d’essai sur deux prototypes volants et des essais au sol approfondis sur deux prototypes statiques.

Le tout nouvel avion à réaction L-39NG est un projet conjoint d’Aero Vodochody, de son actionnaire Penta Investments et du groupe OMNIPOL, partenaire stratégique et copropriétaire à parts égales du projet L-39NG. Sur la base d’un accord signé en juin 2020, Penta Investments cédera Aero Vodochody à ses nouveaux propriétaires, représentés par OMNIPOL à 49% et l’homme d’affaires hongrois András Tombor à 51%.

Un L-39 "plus"

Le L-39NG est un jet léger moderne et capable de servir dans un rôle d’avion attaque léger et/ou de système d’entraînement unifié et complet pour les forces aériennes modernes. Le L-39NG est basé sur le concept aérodynamique de l’actuel L-39 optimisé utilisant les dernières technologies et équipements. L'appareil est motorisé par le turboréacteur FJ44-4M. L’avionique de l’avion est prête à former les futurs pilotes d’avions de 4e et 5e génération et peut être adaptée aux besoins du client. Le L-39NG est équipé de cinq points d'emport pour l'armement.