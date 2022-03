Le Koweit reçoit ses troisième et quatrième Eurofighter Typhoon

Typhoons n°3 et 4 sur une commande de 28 biréacteurs...

Le Koweït a reçu les troisième et quatrième avions de combat Eurofighter Typhoon, conformément à un contrat signé précédemment qui prévoit l'acquisition de 28 appareils. Le pays a reçu les deux avions plus de trois mois après la livraison par Leonardo des deux premiers Eurofighter Typhoon, intervenue le 14 décembre 2021. Ces Typhoon font partie d'une commande portant sur un total de 28 appareils qui seront livrés à l'armée de l'air du Koweït.

...Livrés avec l'aide d'un ravitailleur en vol KC-767A

Les Eurofighter Typhoon destinés à l'armée de l'air koweïtienne présentent un large éventail de capacités opérationnelles, selon les exigences spécifiques de l'armée de l'air koweïtienne. A l'image des deux premiers avions livrés, ce vol de convoyage a été rendu possible grâce au soutien essentiel de l'armée de l'air italienne, qui a garanti le ravitaillement en vol. Ce résultat a été obtenu grâce à une activité opérationnelle complexe, impliquant un ravitailleur en vol KC-767A du 14ème Wing, de Pratica di Mare.

Les pilotes koweïtiens formés à Grosseto

La formation pour la conversion opérationnelle des pilotes koweïtiens sur l'Eurofighter se fait au sein du 20e groupe du 4e escadron à Grosseto, ainsi que la formation des mécaniciens qui interviendront sur l'appareil, au sein de l'Armée de l'air du Koweït. Avec les pilotes d'essai de Leonardo, certains instructeurs de l'armée de l'air italienne soutiendront la formation initiale des pilotes koweïtiens et la croissance de l'OCU (Operational Conversion Unit, unité de conversion opérationnelle) sur la base d'Al Salem.

510 Typhoons commandés hors clients internationaux

Le programme Eurofighter est géré par le consortium Eurofighter GmbH, une société basée à Munich (Allemagne) et détenue par Leonardo, BAE Systems et Airbus Defense & Space pour l'Allemagne et l'Espagne. Du côté des gouvernements, le programme est géré par l'Agence OTAN de gestion de l'Eurofighter et du Tornado (NETMA), qui a été créée pour répondre aux besoins d'approvisionnement des forces aériennes des quatre pays participants : l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Outre les quatre pays partenaires, qui ont déjà commandé 510 Typhoon, les clients internationaux comprennent désormais l'Arabie saoudite (72 appareils), l'Autriche (15), Oman (12), le Koweït (28) et le Qatar (24), soit un total de 661 avions commandés.