Le HondaJet Elite II a reçu son certificat de type de l'Aesa

L'Elite II certifié par l'Aesa

Le HondaJet Elite II a reçu la certification de type de l'Aesa le jour même de l'ouverture du salon EBACE (European Business Aviation Convention and Exhibition) 2023 à Genève, en Suisse, qui se tient du 23 au 25 mai 2023. Honda Aircraft Company y a présenté le HondaJet Elite II à l'EBACE pour la première fois. Avec une autonomie allant jusqu'à 1 547 milles nautiques (soit 2 865 km), l'Elite II est propulsé par deux turboréacteurs GE Honda Aero HF120 d'une poussée de 2 050 livres et peut accueillir jusqu'à huit passagers. Sa vitesse de croisière maximale est de 422 nœuds (soit 781,5 km/h). Le jet d'affaires se caractérise toujours par la position de ses turboréacteurs, disposés sur la voilure à écoulement laminaire naturel, plus exactement sur l'extrados, ainsi que son fuselage entièrement en matériaux composites et son avionique Garmin G3000.

230 appareils à l'échelle mondiale

La flotte mondiale de HondaJet a dépassé les 170 000 heures de vol et s'élève à 230 appareils dans le monde. En Europe, 20 HondaJet sont actuellement en service. Pour mieux soutenir ses clients dans la région, Honda Aircraft Company a doublé son centre de service agréé en Europe et a ajouté un centre de formation au pilotage à Farnborough, au Royaume-Uni. Honda Aircraft Company utilise le programme SAFC (Sustainable Aviation Fuel Book and Claim) pour ses vols de convoyage à destination et en provenance d'EBACE afin de promouvoir le déploiement de SAF et de soutenir l'engagement de l'industrie en faveur de la neutralité carbone.