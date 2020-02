Le Groupe ISAE compte désormais deux écoles de plus à son arc

Le Groupe ISAE poursuit son objectif de fédérer les écoles du domaine de l’ingénierie aéronautique et spatiale sous une bannière commune. Lors de son Assemblée générale du 6 février, une convention de partenariat a été signée avec deux nouvelles écoles : ELISA-AEROSPACE et l’EIGSI. Dans la foulée, le partenariat avec l’ESTIA (école d’ingénieurs généralistes, trilingue, implantée à Bidart et partenaire depuis début 2019) a été renouvelé. « Ces partenariats sont élaborés dans une logique gagnant/gagnant », a souligné Olivier Lesbre, président du Groupe ISAE. « Les écoles partenaires vont pouvoir participer à des échanges de bonnes pratiques avec les écoles du Groupe, et collaborer à des projets portés par le Groupe dans les domaines de la formation, de la recherche ou de la vie étudiante, avec le soutien du GIFAS. »

Avec cinq écoles réparties dans toutes les grandes régions aéronautiques et spatiales de France (ISAE-SUPAERO à Toulouse), ISAE-ENSMA à Poitiers, SUPMECA à Saint Ouen), ESTACA à Saint-Quentin-en-Yvelines et à Laval), et l’École de l’Air à Salon-de-Provence), une trentaine de programmes de formation et plus de 1.600 diplômés par an, le Groupe ISAE veut offrir aux industriels du secteur aéronautique et spatial un éventail de profils de diplômés de haut niveau scientifique et technique unique en Europe. « Le Groupe ISAE quant à lui pourra s’enrichir d’expertises particulières développées dans les écoles partenaires et qui sont connexes au domaine aérospatial », a poursuivi Olivier Lesbre. « Comme par exemple la fabrication additive à l’ESTIA ou le stockage d’énergie à l’EIGSI. L’ISAE-ENSMA pourra également développer une certaine forme de coordination régionale en Nouvelle-Aquitaine, et le Groupe ISAE pourra s’appuyer sur l’expérience de l’EIGSI à Casablanca pour répondre aux besoins de formation des pays émergents. »

Qui sont ces deux nouveaux partenaires ?

ELISA Aerospace est une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aéronautique, le spatial et la défense. Créée en 2009 pour répondre au manque cruel d'ingénieurs dans ces secteurs, cette école à taille humaine (environ 200 diplômés à ce jour) est présente dans la région Hauts-de-France et est occupée à développer un nouveau campus à Bordeaux. Sa directrice, Chantal de Turckheim a commenté : « ELISA Aerospace poursuit sa dynamique de développement en devenant cette année partenaire du Groupe ISAE, pôle d’excellence de formation et de recherche dans le domaine aéronautique, spatial et défense. À ce titre, l’école est fière de devenir partenaire des plus grandes écoles françaises membres de ce Groupe. Cette adhésion confirme la qualité de la formation délivrée à ELISA Aerospace et renforcera dans le futur les liens qui existent déjà avec certaines de ces écoles. »

Fondée en 1901 à Paris, l’EIGSI est quant à elle une école d’ingénieurs généralistes. Elle accueille 1.400 étudiants sur deux campus : La Rochelle, et depuis 2006, Casablanca. Beaucoup de ses diplômés évoluent dans le domaine des transports en général, et de l’aéronautique en particulier. « Le partenariat avec le Groupe ISAE répond à notre volonté de poursuivre notre développement dans le domaine des transports et renforce la lisibilité de notre offre de formations dans le domaine de l’aéronautique en France mais aussi au Maroc », a indiqué Sylvain Orsat, Directeur Général de l'EIGSI. L’EIGSI est en effet la seule école accréditée par la CTI à délivrer son diplôme français d’ingénieur à l’étranger. « Nous sommes heureux de favoriser l’accès à ce pôle mondial de compétence de l’aéronautique sur le continent africain aux écoles du Groupe ISAE. L’intérêt de nos partenaires industriels et institutionnels en France comme au Maroc, promet une collaboration fructueuse ».