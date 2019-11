Le groupe IAG met la main sur Air Europa

Le groupe IAG vient de verrouiller définitivement à son profit le marché espagnol avec le rachat d'Air Europa. Le groupe IAG, qui contrôle Iberia et Vueling aux côtés de British Airways et d'Aer Lingus, a en effet trouvé un accord avec le groupe Globalia pour lui racheter sa compagnie aérienne pour un montant de 1 Md€. L'opération, qui doit être finalisée au second semestre 2020 une fois obtenues le feu vert des autorités concernées, sera financée par la dette, a indiqué le groupe IAG. Le rachat d'Air Europa permet de renforcer considérablement le réseau du groupe vers l'Amérique Latine et les Caraïbes. Air Europa, qui exploite une flotte de 56 avions, a transporté 11,8 millions de passagers en 2018 pour un chiffre d'affaires de 2,1 Md€. Sur son réseau moyen-courrier, Air Europa exploite un mixte de 11 Embraer E195 et de 21 Boeing 737-800 tandis que sur le long-courrier la compagnie aérienne déploie un mixte de 17 Airbus A330 et 6 Boeing 787. Air Europa doit encore réceptionner 12 Boeing 787. Si Air Europa dessert New York et Miami, l'essentiel du réseau est sur l'Amérique Latine avec des destinations en concurrence frontale avec Iberia. Il faudra que le groupe IAG fasse des choix à un moment ou un autre.