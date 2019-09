Le groupe Ametra s'implante en Inde

Le partenariat stratégique entre industriels français et indiens du secteur de l'aérospatial et de la défense connaît une nouvelle étape. Après Dassault Aviation et Latécoère, c'est au tour du groupe Ametra, présidée par Anne-Charlotte Fredenucci, de s'implanter industriellement en Inde. Le groupe Ametra vient d'inaugurer à Hyderabad une nouvelle usine de production issue de la joint-venture avec son partenaire indien, Nucon Aerospace déjà connu de Thales et de MBDA. Le nouveau site franco-indien, qui représente un investissement d'un million d'euros pour le groupe Ametra, emploie actuellement 20 managers et opérateurs dédiés au câblage et à l'intégration électronique. L'usine sera dédiée au lancement de grandes séries de production.

Avec des commandes d'ores et déjà actées de la part de Thales représentée pour l'occasion par Roque Carmona, directeur général adjoint Achats pour le groupe Thales : un accord-cadre concernant la conception et la fabrication d'équipements pour Ametra, une commande pour l'intégration de racks électriques, qui sera fabriquée au cours des trois prochaines années pour Nucon Ametra et une commande pour un système mécanique cryogénique pour Nucon Aerospace. Egalement présent, Benoît Berger, directeur général des Achats de Dassault Aviation s'est félicité de cette implantation industrielle conjointe qui "matérialise la détermination des entreprises françaises partenaires de Dassault Aviation à contribuer à la politique du "Make in India" pour le bénéfice mutuel des industries aéronautiques indiennes et françaises".