Le groupe ADP lorgne sur le Kazakhstan

C'est en compagnie de son partenaire turc TAV Airports que le groupe ADP a entamé des discussions pour racheter l'aéroport d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, via un consortium auquel est associé VPE Capital. Les négociations menées avec "le propriétaire de l'aéroport d'Almaty" pourraient "aboutir dans les prochaines semaines ou mois", indique le groupe ADP. L'aéroport d'Almaty, qui a accueilli près de six millions de passagers en 2018, dessert la capitale économique du Kazakhstan, "plus grand pays enclavé du monde avec 2,7 millions de km²" et qui est d'ores et déjà "le moteur de la croissance économique de la région et représente 60 % du PIB de l'Asie Centrale". Mais pas seulement, Almaty est aussi une des incontournables portes d'entrée du projet stratégique chinois "La Ceinture et la Route". L'aéroport d'Almaty a donc tout pour être un des principaux hubs aériens dans les prochaines années. Ces discussions menées par le groupe ADP et TAV Airports s'inscrivent aussi dans la décision récente du Kazakhstan "d'ouvrir" sans restrictions au trafic international onze aéroports du pays au trafic aérien. Ces onze plateformes, dont Almaty, sont désormais ouvertes à toute compagnie aérienne étrangère souhaitant y développer un réseau dans le cadre de la 5e liberté sur toutes les routes non exploitées par des transporteurs kazakhs. Un certain nombre de compagnies aériennes se sont déjà positionnées notamment sur Almaty : Qatar Airways, Emirates, China Eastern (de Shanghai), AirAsia et Singapore Airlines. Du côté européen, LOT Polish Airlines veut relier Varsovie à Almaty. Et ce n'est qu'un début.