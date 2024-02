Le groupe ADP lance le nouveau projet d'aménagement "Paris-Orly 2035"

"Vous avez déjà tous entendus parler des éco-quartiers. Avec le nouveau plan d'aménagement d'Orly, "Paris Orly 2035", nous allons créer un éco-aéroport". C'est ainsi que Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP a introduit son discours de présentation du projet d'aménagement de la plateforme du sud-est parisien. Pour mener à bien ce projet, une concertation volontaire va être lancée sur un périmètre élargi de 104 communes et collectivités réparties sur quatre départements (91, 92, 94 et 77), soit un contact avec plus d'un million et demi de personnes. Une attention toute particulière sera portée aux onze communes limitrophes de l'emprise de Paris-Orly (Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Morangis, Orly, Paray-Vieille Poste, Rungis, Thiais, Villeneuve-le-Roi, Wissous, Ablon-sur-Seine et Draveil). Pour cette concertation, un site internet dédié est créé : parisorly2035.groupe-adp.com. La concertation comprendra deux réunions publiques d'ouverture et de clôture, six ateliers thématiques et onze points participatifs "hors les murs" (marchés, gares etc... ).

"Paris-Orly 2035 est l’incarnation du nouveau modèle aéroportuaire porté par l’exigence environnementale et de qualité de service du Groupe ADP. Une première révolution aura lieu dès le mois de juin avec l'arrivée de la ligne 14 du métro au cœur de l'aéroport, préfigurant la transformation totale des accès à l'aéroport. Nous dévoilons par ailleurs avec Paris-Orly 2035 une nouvelle ambition en matière en matière de production et de distribution d'énergies bas carbone. " a indiqué Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP. "Paris-Orly est le projet d’un aéroport pionnier au service de nos passagers, de nos salariés, mais également de nos riverains. Nous concevons l'avenir à travers une vision territoriale, en nous projetant avec nos partenaires et notre riveraineté. Notre ambition : faire bénéficier au plus grand nombre des solutions de transports collectifs proposées au cœur de Paris-Orly, développer les énergies bas carbones avec tout notre écosystème, améliorer l'hospitalité pour tous nos passagers, en particulier ceux qui sont en situation de handicap et soutenir des projets immobiliers pour l'attractivité et le dynamisme du sud francilien." a ajouté Justine Coutard, Directrice de l'aéroport Paris-Orly.

Création de quatre parkings déportés

Le plan d'aménagement repose sur quatre grands piliers. Le premier de ces piliers concerne la transformation et décarbonation des accès. Le but principal de ce pilier est de réduire la place de la voiture et de favoriser un report modal vers les transports collectifs. Actuellement, près de 70% des passagers et 90% des salariés travaillant sur la plateforme viennent en véhicule individuel faute de transports collectifs alternatifs. Le groupe ADP rappelle que plus de 40% des émissions au sol de CO2 de l'aéroport sont aujourd'hui liées aux accès routiers. Le but de l'aménagement est de doubler la part des passagers accédant à l'aéroport par les transports collectifs et de quadrupler celle des salariés. Pour y arriver, le groupe ADP prévoit la mise en service d'un système de transport collectif propre (TCSP), interne à la plateforme pour desservir les terminaux et faciliter l'accès aux différentes zones d'activité. Par ailleurs, quatre parcs de stationnement et de dépose-minute déportés vont être créés aux entrées de la plateforme à un kilomètre du coeur de l'aéroport. L'accès direct sera toujours possible aux personnes à mobilité réduite et aux voyageurs utilisant les parkings longue durée, ainsi que les taxis utilisant des véhicules électriques. Il y aura toujours un total de 15 000 places de stationnement disponibles mais aménagées différemment. Le groupe ADP prévoit aussi de pouvoir enregistrer les bagages dès l'arrivée aux nouvaux parkings.

Poursuivre le déploiement des énergies bas carbone

Le deuxième pilier concerne le développement des énergies bas carbone. Dans les projets liés à ce pilier, le groupe ADP prévoit de mettre en place une station multi-énergies, avec distribution d'hydrogène, de bio-carburant et mise à disposition de recharge électrique. Une usine de méthanisation va aussi être construite. Elle permettra de retraiter les bio-déchets de l'aéroport, du marché de Rungis et de dix communes riveraines. Elle permettra d'augmenter la part d'énergies propres dans le mix énergétique et de la plateforme et de chauffer les habitants des communes riveraines. Le groupe ADP va aussi mettre en place un second puits de géothermie et prévoit aussi de réserver des espaces pour le déploiement de l'hydrogène (environ 20 hectares). Enfin, le groupe ADP envisage de développer des capacités et de la production électrique (avec le déploiement de panneaux photovoltaïques sur toute la plateforme) et de sanctuariser 30% des surfaces dédiées à la biodiversité avec 900 arbres supplémentaires plantés et 17 000 m2 de haie champêtre plantée ou complétée.

Création d'une nouvelle salle d'embarquement connectée à Orly 2

Le troisième pilier concerne l'amélioration de la qualité de service. Le groupe ADP prévoit notamment d'atteindre 90% de postes au contact à l'horizon 2035 (contre 56% actuellement) sur l'ensemble de l'aéroport et sur toutes les natures de vols, sans création de postes avions supplémentaires. Pour ce faire, le groupe ADP prévoit de créer une nouvelle salle d'embarquement, connectée à Orly 2, permettant de transformer 6 postes avions à embarquement par bus en 6 postes avions à embarquement par passerelle au contact. Elle n'intégrera pas de contrôles frontières et sûreté, son empreinte au sol sera limitée au maximum, et les nouvelles surfaces imperméabilisées seront compensées par la déconstruction de la piste 1.

Le quatrième pilier concerne le développement de l'offre immobilière avec le déploiement d'une offre tournée vers les besoins des territoires, en utilisant la concertation pour nourrir la réflexion et les propositions du grand public, des porteurs de projets et des territoires. L'ensemble de cet aménagement s'inscrit dans une perspective très limitée du trafic de la plateforme. De 2023 à 2035, le groupe ADP ne prévoit ainsi qu'une croissance de 16% sur l'ensemble de la période. On sait que la plateforme d'Orly est limité en termes de mouvements d'avions, à 250 000 mouvements annuels. Actuellement, la plateforme est à 210 000 mouvements annuels et d'ici à 2035, il est prévu qu'elle monte à 230 000 mouvements annuels, ce qui était son niveau de 2018.