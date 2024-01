Le groupe ADP installe des capteurs sous la piste 1 de Paris CDG

Depuis le mois de juillet 2022, le groupe ADP a entrepris des travaux de rénovation de la piste 1 de l'aéroport de Paris CDG, qui doivent prendre officiellement fin en 2025. Sa réhabilitation vise à moderniser ses infrastructures et les remettre aux normes de conformité en vigueur. Au terme de la deuxième phase de chantier, les équipes d'ADP ont installé des capteurs dans les dalles de bétons de la voie de circulation avion D3 pour améliorer les connaissances théoriques sur l'évolution des chaussées aéronautiques.

Quatre sortes de capteurs

Lors des mouvements des aéronefs, l'intégrité des infrastructures sont très importantes. Les chaussées aéronautiques peuvent être constituées de grandes dalles de béton qui montent et descendent en fonction de la température et des sollicitations des avions. Ce sont peut-être quelques millimètres, mais le transit continu des avions provoque une dégradation progressive de la chaussée.

Pour comprendre les changements que subit l'ouvrage au fil du temps et connaître son état de santé, plusieurs types de capteurs ont été installés dans le béton d'une chaussée aéronautique en partenariat avec NTSG, une entreprise italienne de recherche et de développement de systèmes de contrôles et de mesures : des capteurs de déformation, des capteurs d'humidité, des capteurs de température et des piézomètres (pour vérifier la présence d'eau). Tous ces capteurs reposent sur des technologies extrêmement fiables car ils sont connectés à la fibre optique. lls sont positionnés sur des cages métalliques qui sont plongées dans le béton.