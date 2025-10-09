Le Groupe ADP dresse le bilan de la concertation sur Paris-CDG

Après trois mois de concertation, le groupe ADP a rendu aujourd'hui public le bilan réalisé concernant le schéma d'aménagement de Paris CDG à l'horizon 2035-2050. Le dispositif de la concertation a été extrêmement large : 1 million de dépliants distribués dans les boîtes aux lettres, 55 rencontres avec le public (28 points participatifs, 10 ateliers participatifs, 6 réunions, 4 réunions plénières, 4 visites participatives, 2 permanences, 1 réunion avec les lycéens. Le périmètre de la concertation couvrait 765 communes dans 9 départements (Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Oise, Val-de-Marne, Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines et Aisne). La concertation a recueilli 103 cahiers d'acteurs, 6 388 contributions et 20 476 avis.

Sur les 20 476 avis recensés, un total de 7 128 avis se sont rapportés à l'axe 1 de la concertation. Il concerne les mobilités et le développement de la grande gare multimodale de CDG2. Elle accueille pour l'instant un trafic de 15 millions de passagers, mais ce trafic devrait doubler à l'horizon 2030 et tripler à l'horizon 2050. Les objectifs de l'axe vise à dépasser une vision centrée sur l'aviation seule, en assumant le rôle majeur du train, non seulement comme mode d'accès à la plateforme mais aussi pour les correspondances, développer et favoriser toutes les mobilités collectives pour les passagers, les salariés et les habitants des territoires limitrophes, disposer de la capacité d'accueil des passagers, salariés et riverains arrivant par le train ou les transports collectifs, et faciliter les parcours en correspondance train-avion ou à l'intérieur de la plateforme, doubler en 2035 la part des passagers venant à l'aéroport par les transports collectifs (versus 2023).