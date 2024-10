Le groupe ADP certifie ses engagements environnementaux

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le Groupe ADP s'est fixés dans le cadre de sa feuille de route 2025 Pioneers ont été validés par l’organisme indépendant Science Based Targets initiative (SBTi)1 ainsi que la cible 2050 : zéro émission nette sur toute la chaîne de valeur. Ces objectifs couvrent les émissions internes liées à l'activité aéroportuaire directe (scope 1 et 2) et les émissions externes, liées à l'activité aéroportuaire, incluant l'ensemble des entreprises intervenant sur la plateforme, et notamment les émissions avion au sol, et en phase de décollage et atterrissage, jusqu'à 3000 pieds (scope 3).

Réduction d'émissions directes de 68% d'ici 2030 et de 90% d'ici

Le Groupe ADP s’est ainsi engagé à réduire, pour les trois aéroports franciliens (Paris CDG, Paris Orly et le Bourget) ses émissions directes de 68% d’ici 2030 et 90% d'ici 2035 par rapport à l’année de référence 2019, et les émissions des parties prenantes de 27,5% en 2030 et de 90% en 2050, soit une activité zéro émission nette de CO2 sur toute la chaîne de valeur. Les émissions de gaz à effet de serre résiduelles seront compensées par des méthodes de séquestration. La validation de SBTi atteste que les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre fixés par Groupe ADP sont compatibles avec l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, décidés lors de la COP21 en décembre 2015, pour limiter le réchauffement climatique à +1,5 degrés.