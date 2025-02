Le groupe ADP annonce des résultats "robustes" pour l'année 2024

Avec la première "sortie" officielle devant la presse du nouveau tandem de direction du groupe ADP, Philippe Pascal, le nouveau PDG et Justine Coutard, directrice générale déléguée, il soufflait sur la conférence de présentation des résultats 2024 du groupe aéroportuaire un vent et un esprit nouveaux. Il faut dire qu'avec la "robustesse" des résultats financiers du groupe, l'ambiance était plutôt au beau fixe.

Des éléments exceptionnels affectent le résultat net et le résultat opérationne l

Le groupe aéroportuaire a dépassé pour la première fois la barre des 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec un chiffre exact de 6,158 milliards d'euros, en hausse de 12,1% par rapport à 2023. Ce très bon chiffre s'explique par la bonne croissance du trafic, en particulier à l'international et une très bonne dynamique des activités commerciales avec un chiffre d'affaires par passager de 32,1 euros (+4,9%) par rapport à 2023. A noter que TAV Airports, le groupe filiale d'ADP, qui opère 15 aéroports en Turquie, Tunisie, Arabie Saoudite, Macédoine du Nord, Lettonie, Kazakhstan, Géorgie et Croatie, est le plus gros contributeur à l'augmentation du chiffre d'affaires, avec 355 millions d'euros. En revanche un élément exceptionnel "non-cash", la fusion en Inde de GMR Airports Infrastructure Ltd (GIL) et de sa holding filiale GMR Airports Ltd (GAL) a créé un impact négatif de l'ordre de 330 millions d'euros aussi bien sur le résultat opérationnel courant et du résultat net du groupe aéroportuaire. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 20,5% par rapport à 2023, à 985 millions d'euros et le résultat net est en baisse de 289 millions d'euros, à 342 millions d'euros. Hors éléments exceptionnels, le résultat net ressortirait en hausse de 15,6% par rapport à 2023, à 638 millions d'euros.

Paris Aéroport pas encore tout à fait revenu dans la dynamique de 2019

En termes de trafic, le trafic total du groupe ADP a retrouvé et même dépassé son niveau de 2019. 363,7 millions de passagers en transité par un aéroport du groupe ADP en 2024, soit une croissance de 8,1% par rapport à 2023 (337,1 millions en 2019). En revanche, le trafic de Paris Aéroport (Paris CDG et Roissy) n'a pas tout à fait retrouvé son niveau de 2019 à 103,4 millions de passagers (+3,7%). En 2019, Paris Aéroport avait accueilli 108 millions de passagers. Le fait que Paris Aéroport n'ait pas encore retrouvé le niveau de 2019 est attribuable aux perturbations liées au système de contrôle aérien 4-Flight testé en janvier et en février (-1 million de passagers) et à l'effet d'éviction qui a touché les deux aéroports parisiens en juin et juillet en amont des Jeux Olympiques de Paris. Les prévisions 2025 de trafic pour Paris Aéroport sont une croissance de 2,5 à 4%. La direction d'ADP indique que, compte tenu des contraintes liées à la décarbonation, les progressions de croissance pour les années à venir seront très progressives. D'ailleurs, après la grande concertation publique "Orly 2035" lancée l'année dernière sur la plateforme de sud-est parisien, une grande concertation devrait être lancée à Paris CDG à partir de mars. Baptisée "CDG et vous", elle visera à repenser les potentialités de l'aéroport à l'heure de la décarbonation.