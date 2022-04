Le groupe ADP a atteint 72,4% du trafic de 2019 en mars

Malgré la guerre en Ukraine, le groupe ADP poursuit son rétablissement post-Covid 19. Sur le premier trimestre 2022 (janvier à mars), le chiffre d'affaires consolidé du groupe est en hausse de 78,9% par rapport à la même période de 2021, à 848 millions d'euros. "Au cours du premier trimestre 2022, la reprise du trafic aérien s'est confirmée dans l'ensemble de nos aéroports et s'est même accéléré au mois de mars, le trafic total du Groupe atteignant le mois dernier 72,4% du trafic de 2019, conformément à nos hypothèses pour 2022", déclare Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP.

Un rétablissement plus rapide pour Paris Aéroport

Au premier trimestre de l'année, le niveau de trafic passagers du groupe est en hausse de 79,7% par rapport à 2021, à 47 millions de passagers, soit 62,6% du trafic du groupe sur la même période de 2019. Au premier trimestre de l'année 2022, le niveau de trafic passagers de Paris Aéroport est en hausse de 9,9 millions de passagers, par rapport à la même période de 2021, à 14,6 millions de passagers, soit 61,4% du niveau de trafic à Paris au premier trimestre 2019. Comparativement, Londres-Heathrow n'est qu'à 53,8% du niveau de 2019 (10 millions de passagers), Madrid à 67,9% (9 millions de passagers), Amsterdam à 57,3% (9 millions de passagers) et Francfort à 49,1% (7 millions de passagers). A Paris CDG, les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E et 2F sont ouverts et le terminal 2G a rouvert depuis le 14 avril. Le terminal 3 rouvrira le 3 mai et le terminal 1 à la fin de l'année. A Orly, tous les secteurs de l'aéroport sont ouverts.