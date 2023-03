Le grand dessein de l'Arabie Saoudite

Avec son programme "Vision 2030", le gouvernement saoudien est plus que jamais engagé dans un fort développement des secteurs aériens et aéroportuaires du pays. Objectif : atteindre un total de 330 millions de passagers de capacité dans les aéroports du pays et concurrencer les grands hubs de Dubaï et Doha.