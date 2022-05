Le grand dessein américain de French bee

French bee consolide sa desserte du marché américain.Le 30 avril, elle a débuté l'exploitation d'une nouvelle ligne Orly-Los Angeles. Elle est exploitée jusqu'à six vols par semaine (lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche) en Airbus A350-1000, vers l'aérogare Tom Bradley International. Pour l'occasion, la compagnie proposera un tarif de lancement à partir de 249€TTC l'aller simple. French bee opérera, à partir du mois de décembre, trois fréquences par semaine vers la Floride, en profitant de la livraison de son deuxième Airbus A350-1000. Cet hiver, French bee disposera donc d'une flotte tout A350 de six appareils (quatre Airbus A350-900 et deux Airbus A350-1000). Avec Los Angeles et Miami, French bee proposera donc dans son réseau quatre destinations américaines majeures : San Francisco (trois vols par semaine) avec une prolongation vers Papeete, New York (sept vols par semaine),Los Angeles et Miami. Rappelons aussi que French bee dispose d'un accord interlignes avec Alaska Airlines qui lui donne une ouverture vers plus de 100 destinations américaines intérieures. Cet accord a été annoncé en février 2020 et est de type « interline ». Pour rappel, les accords « interline » ou « interlignes » permettent, par un accord bilatéral, aux compagnies aériennes de proposer à la vente leurs vols en correspondance. Grâce à cet accord, les clients de French bee et d'Alaska Airlines peuvent profiter de nombreux avantages : un choix plus large en termes de destinations, principalement aux États-Unis et au meilleur tarif, reprotection automatique sur le prochain vol disponible des passagers en cas de retard ou d'annulation d'un vol opéré par une des compagnies, enregistrement des bagages et remise des cartes d'embarquement au point de départ pour l'ensemble du voyage. Rappelons que, au départ de New York/ Newark,Alaska Airlines dessert Los Angeles, Portland (Oregon), San Diego, San Francisco, San José et Seattle. Au départ de San Francisco, elle dessert Austin,Boston,Cabo San Lucas (Mexique), Chicago O'Hare, Dallas, Everett, Fort Lauderdale, Honolulu, Kahului/Maui, Kailua/Kona, Las Vegas, Los Angeles, la Nouvelle-Orleans, New York-JFK, New York/ Newark, Orange County/ Santa Ana, Orlando, Palm Springs, Portland (Oregon), Puerto Vallarta (Mexique), Salt Lake City, San Diego, Seattle, Washington Dulles et Washington Reagan. French bee est, pour l'instant, commercialisée aux États-Unis par trois personnes basées en Floride,plus un centre de réservations, mais prévoit de renforcer ses équipes dans le cadre du développement de son réseau américain.

Quatre destinations américaines majeures

« Pour être crédible sur le marché américain, il nous faut consolider notre desserte par de nouvelles liaisons majeures », explique Jean-Paul Dubreuil, président du groupe Dubreuil Aéro. French bee veut profiter des liens historiques et touristiques très forts qui unissent les deux pays. Rappelons ainsi qu'en 2019, selon les chiffres d'Atout France (Agence de développement touristique de la France), avant la survenance de la pandémie du Covid-19, 4,7 millions de touristes américains sont venus en France. Il s'agissait du premier marché « émetteur » long-courrier pour la France.

Comme le précisait Atout France en date du mois d'août 2021, la France avait connu jusqu'à 2019 quatre années d'augmentations consécutives de la fréquentation touristique américaine (+11 % entre 2016 et 2019), ce qui montre bien que la France reste une destination extrêmement prisée des Américains. « L'interruption des départs imposée par la crise sanitaire n'a fait que renforcer le désir d'y revenir. En date du 20 août 2021, la France se plaçait au deuxième rang des destinations européennes les plus demandées dans les 30 derniers jours au départ des États-Unis. Par ailleurs, selon ForwardKeys, la France était dans le top 3 des destinations leaders en termes d'arrivées américaines pour juillet 2021. « Des tendances encore plus positives se dessinent pour 2022 et certains opérateurs annoncent déjà avoir fait le plein de réservations pour certaines dates », précise Atout France. Une tendance qui est confirmée par la direction de Dubreuil Aéro et de French bee. Rappelons ainsi que la route Orly-New York, lancée par French bee le 14 juillet 2021, avec un an de retard par rapport à la date initialement prévue, en raison évidemment de l'impact de la crise du transport aérien liée à la crise sanitaire. « Les Dom-Tom, notre niche de départ, étant désormais couverts, New York est vite devenue une évidence : pour notre modèle, avec de gros avions qu'il faut remplir, il faut des liaisons à forte demande »,précisait Jean-Paul Dubreuil le 12 juillet 2021 dans une interview à French Morning, un site d'information dédié aux Français expatriés en Amérique du Nord. « Il était important de se positionner avant les autres et si la demande est faible de la France vers New York, les réservations sont déjà très dynamiques dans l'autre sens », précisait-il alors. Lors du récent point presse d'annonce de lancement des lignes d'Orly-Los Angeles et Miami, Marc Rochet est revenu sur les premiers mois de lancement de la ligne Orly-New York. « Entre le 14 juillet et le mois de novembre, date à laquelle le « travel ban » vers les États-Unis a été levé, nous n'avons donc eu que le trafic américain sur la ligne. Malgré cela, nous avons eu des remplissages de 50 %. Nous sommes maintenant à 80 % et plus de 65 000 passagers ont été transportés sur la ligne depuis le 14 juillet 2021 », explique le président de French bee. À noter que, dans le sens États-Unis-France, French bee propose des connexions Train+Air, en joignant l'aéroport d'Orly et la gare de Massy TGV, éloignés d'une quinzaine de minutes, par des navettes. Il est ainsi possible de rejoindre Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Lyon et Marseille avec un billet unique pour un trajet assuré de bout en bout. 50 000 passagers ont déjà utilisé ce service depuis qu'il est proposé par French bee. La direction de la compagnie low cost a maintenant annoncé qu'elle était en discussion avec la compagnie espagnole pour proposer des correspondances à Orly vers la France et l'Europe.

La hausse du pétrole se répercute sur les tarifs

À l'été 2022, French bee desservira donc la Réunion (dix vols par semaine), New York (sept vols par semaine), San Francisco (trois vols par semaine),Los Angeles (six à sept vols par semaine) et Papeete (trois vols par semaine). Même si la compagnie est préoccupée par la remontée des prix du pétrole qui devrait entraîner une remontée des tarifs aériens, French bee est déjà très bien orientée pour l'été 2022. « En fonction des destinations, nous sommes sur des niveaux de réservations qui sont revenus à ceux de 2019, voire au-delà. Il y a une vraie reprise de la demande, portée par la clientèle affinitaire et loisirs », explique Marc Rochet, président de French bee. Malgré tout, si la compagnie continue à tenter de proposer les tarifs les plus bas possibles, avec une grille tarifaire très simple (trois options que le passager personnalise lui-même en fonction des services qu'il souhaite), elle va devoir très certainement répercuter la hausse des prix du pétrole sur ses tarifs. « Les coûts liés au carburant ont doublé en une seule année », précise Marc Rochet. « Le poste carburant représente à présent 28 % de nos coûts totaux. Le carburant nous coûte 1 300 $ la tonne. Et, au-delà du prix du pétrole lui-même, le kérosène coûte encore plus cher à fabriquer. Nous avons déjà augmenté nos tarifs de 10 % et vu la tendance, nous allons devoir les remonter d'environ 15 % », ajoute-t-il.