Le gouvernement italien choisit l'offre Certares/Air France-KLM/Delta pour ITA Airways

Assez logiquement, c'est finalement l'offre conjointe du fonds d'investissement américain Certares, associé à Air France-KLM et Delta, qui a été retenue par le gouvernement italien pour le rachat de ITA Airways, le successeur d'Alitalia. Rappelons qu'à la fin du mois d'octobre 2021, ITA Airways avait rejoint l'alliance Skyteam (comme son prédécesseur Alitalia), à laquelle appartiennent aussi Air France-KLM et Delta.

Ce choix est un camouflet pour l'offre concurrente conjointe portée par l'armateur italo-suisse MSC et la compagnie allemande Lufthansa. Le Trésor italien a annoncé dans un communiqué que l'offre portée par Certares (qui est aussi actionnaire du groupe touristique lyonnais Voyages Marietton et du tour-opérateur Voyageurs du Monde) avait été "jugée plus conforme aux objectifs fixés par l'arrêté du Premier ministre".

Plus de place pour l'actionnariat public

Selon la presse italienne, c'est la place laissée à l'actionnaire public et la répartition des places au conseil d'administration d'ITA Airways qui auraient été décisives dans le choix du consortium mené par le fonds d'investissement Certares. L'offre Certares/Air France-KLM/Delta porterait sur 55% du capital d'ITA Airways avec un montant de 650 millions d'euros, et laisserait donc 45% à l'actionnariat public. Le gouvernement italien garderait parallèlement 2 places sur 5 au conseil d'administration d'ITA. L'offre MSC/Lufthansa, même si elle était plus importante financièrement (850 millions d'euros), portait sur 80% du capital d'ITA Airways, ne laissant que 20% à l'actionnariat public.

A présent, le gouvernement italien et les participants au consortium entrent dans une période de négociation exclusive. A l'issue de la négociation exclusive, le communiqué précise que "des accords contraignants ne seront signés qu'en présence d'un contenu pleinement satisfaisant pour l'actionnaire public".