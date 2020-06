Le Global 5500 en service

10 926 km d'autonomie

Bombardier a annoncé l’entrée en service du biréacteur d’affaires long-courrier Global 5500, livré récemment à un client dont l’identité reste confidentielle. Le Global 5500 peut franchir 5 900 milles marins (10 926 km), soit 700 milles marins (1 296 km) de plus que son plus proche concurrent à la même vitesse, lui permettant ainsi de relier São Paulo à Paris ou Los Angeles à Moscou sans escale. Le biréacteur d’affaires Global 5500 a une vitesse maximale de Mach 0,90.

Une nouvelle voilure

Le Global 5500 comme son parent le 6500 dispose d'une nouvelle voilure, avec un bord de fuite redessiné améliorant à la fois l'aérodynamique et les performances à haute vitesse, « mais avec les caractéristiques de la voilure Global traditionnelle offrant un bon confort passagers », a déclaré David Coleal, président de Bombardier Aviation. Cette voilure permet une combinaison très heureuse : avec les turboréacteurs Pearl de Rolls-Royce et une aile redessinée, la vitesse maximale du Global 5500 est passée à Mach 0,90, comparé au Mach 0,89 des Global 5000 et 6000. Plus intéressant encore, la consommation de carburant chute jusqu'à 13 %.

4K et Nuage

Les pilotes bénéficient, dans le cockpit, de la nouvelle application de Rockwell Collins, soit de la vision combinée qui fusionne plus exactement vision synthétique et vision améliorée (cf. A&C n° 2474) en une seule vue, baptisée CVS, sans parler du radar météo prédictif pour ne citer que ce dernier. Côté cabine, en dehors de la chaise méridienne Nuage, qui se convertit en une surface plane pour dormir ou pour prendre place autour de la table, et qui est spécifique à ces versions du Global, cette dernière bénéficiera d'une connexion par bande Ka. Le système de divertissement fonctionnera sur la base d'écrans à très haute résolution 4k. La pressurisation de la cabine pourra recevoir une option spécifique permettant des changements de température plus rapides.

Le Global 5500 est équipé de Bombardier Pũr Air, un système de purification d’air sophistiqué, offert exclusivement sur les avions Global. Le filtre HEPA avancé du système élimine jusqu’à 99,99 % des allergènes, des bactéries et des virus, et renouvelle complètement l’air de la cabine avec de l’air frais à 100 % en à peine une minute et demie.