Le E-Freighter d'Embraer obtient une triple certification

L'E-Freighter d'Embraer ajoute la certification EASA à celles de la FAA et de l'ANAC

Le dernier né de la famille des E-jets d'Embraer, l'E-Freighter d'Embraer, le E190F, est désormais certifié par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Le biréacteur se voit donc certifié pour des opérations mondiales. La certification complète de la Federal Aviation Administration (FAA) et de l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC) ont été obtenues de leur côté en 2024.

Un premier vol en avril 2024

L'E-Freighter a effectué son premier vol en avril 2024, lequel a été suivi de sa première apparition publique au salon aéronautique de Farnborough en juillet 2024. Le programme E190F a été lancé en mai 2022 pour combler une lacune sur le marché du fret aérien et remplacer des modèles plus anciens et moins efficaces. L'E-Freighter se veut adapté à l'évolution des exigences du commerce électronique et du commerce moderne, qui nécessitent des livraisons rapides et des opérations décentralisées, ce qui stimule la demande de livraison plus rapide des expéditions vers les marchés régionaux.

Répondre à la demande mondiale de livraisons plus rapides

« La certification de l'EASA est une étape clé de notre programme de conversion des avions de transport de passagers en avions de transport de marchandises. Il s'agit d'un marché passionnant, et nous avons développé l'avion idéal pour combler le vide, en répondant à la demande mondiale de livraisons plus rapides, non seulement dans les zones métropolitaines, mais aussi dans toutes les régions. Avec les E-Jets, nous sommes maintenant prêts à offrir le plus haut niveau de solution de fret aux clients du monde entier », a déclaré Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation.

13,5 tonnes de charge utile

Les E-Jets convertis en avions-cargos auront une capacité volumétrique supérieure de 40 %, un rayon d'action trois fois supérieur à celui des gros turbopropulseurs de fret et des coûts d'exploitation jusqu'à 30 % inférieurs à ceux des avions monocouloirs. Si l'on combine la capacité sous le plancher et le pont principal, la charge utile structurelle maximale est de 13 500 kg pour l'E190F.