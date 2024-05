Embraer livre son 1 800ème E-jet

1 800ème E-Jet de série

Embraer a franchi une nouvelle étape : la livraison du 1800ème E-Jet de série. Le nouvel E190-E2 appartenant à Azorra a été remis le 2 mai 2024 à Royal Jordanian Airlines dans les installations d'Embraer à São José dos Campos, au Brésil. La livraison d'aujourd'hui est le troisième E2 pour la compagnie aérienne qui exploite également quatre E-Jets de première génération. RJ recevra un total de huit E2 dans le cadre de l'accord existant.

Premier appareil entré en service en 2004

Depuis l'entrée en service du premier appareil en 2004, les E-Jets ont connu un succès mondial dans les flottes de 90 compagnies aériennes et sociétés de leasing de plus de 60 pays. L'E190-E2 fait partie d'une famille d'E-Jets de génération avancée de moins de 150 places. En 20 ans de service, les E-Jets ont transporté deux milliards de passagers sur 26 millions de vols, soit une distance de 140 millions de kilomètres, avec 90 compagnies aériennes de 60 pays.

Des améliorations à venir

"Dans le courant de l'année, nous annoncerons un certain nombre d'améliorations des performances de l'E2, qui a également prouvé qu'il était prêt à voler avec 100 % de SAF", a déclaré Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation. L'E2 continue de démontrer ses avantages en termes de consommation de carburant, d'émissions, de silence, de fiabilité et de confort des passagers, et les compagnies aériennes le remarquent.