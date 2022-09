Embraer livre son 1 700eme E-Jet

Le 29 septembre, le constructeur brésilien Embraer a livré dans son QG de São José dos Campos son 1 700eme exemplaire d'E-Jet. Il s'agissait d'un E195-E2, loué par la société américaine Aircastle pour la compagnie KLM Cityhopper.

60eme E195-E2 pour KLM Cityhopper

La famille des E-Jets d'Embraer a intégré les flottes de 150 compagnies et sociétés de locations dans plus de 50 pays depuis que le premier avion de la famille est entré en service en 2004. L'E195-E2 est le plus imposant des avions commerciaux d'Embraer avec une configuration qui peut atteindre 146 passagers. Celle de KLM Cityhopper est de 132 sièges, répartis en trois classes : business class, economie confort et classe économique. Il s'agissait du 60eme appareil livré à KLM Cityhopper, qui a dans sa flotte un mélange de 47 appareils de première génération et de 13 appareils de deuxième génération, soit la plus grande flotte d'E195-E2 d'Europe. KLM Cityhopper a encore 12 appareils E195-E2 en commande, avec des options pour dix apppareils supplémentaires.

"Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'améliore notre avion - en réduisant les coûts opérationnels, en étendant les intervalles de maintenance, et en ajoutant des nouvelles technologies. Et récemment le E2 a aussi prouvé qu'il pouvait voler avec 100% de SAF, ce qui le rend encore plus durable", explique Francisco Gomes Neto, le PDG d'Embraer. "Je ne peux pas penser à de meilleur client que KLM pour mettre en avant ces attributs environnementaux".