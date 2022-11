Le dernier vol d'un guerrier : L'Airbus A400M MSN4 prend sa retraite à Brême

Le cycle de vie de l'Airbus A400M MSN4 touche à sa fin. Avec plus de 2 000 heures de vol, 1 000 vols et de nombreuses missions et campagnes achevées, le prototype d'Airbus connu sous le nom de "Grizzly 4" par l'équipe, revient à Brême après près de douze années passées à repousser les limites pour développer au maximum les capacités de l'A400M.

Avec les pilotes Michel Gagneux et Luis Daniel Sabariegos dans le cockpit, le MSN4 a effectué son dernier vol vers Brême - numéro 1 000 et dernier de sa carrière - où il sera désormais exposé pour une retraite bien méritée après près de douze ans de service, et après son extraordinaire contribution au développement de l'A400M. Depuis son premier vol le 20 décembre 2010, l'équipe derrière le MSN4 a relevé tous les défis sur son chemin, et affronte maintenant sa retraite avec fierté sur la façon dont cet avion a contribué à réimaginer l'avenir des opérations militaires, transformant l'A400M en l'avion mature, fiable et moderne qu'il est aujourd'hui.

a400m-msn04-last-flight.jpg © Airbus

"Grizzly 4" : L'ascension d'un guerrier L'A400M MSN4 d'Airbus a été utilisé pour toutes sortes de campagnes de vols d'essai au fil des ans afin de développer des capacités clés telles que la livraison aérienne, le vol à basse altitude ou le ravitaillement en vol, entre autres. Avec environ 200 vols et 500 heures de vol dans le cockpit du MSN4, Ignacio Lombo, pilote d'essai en chef chez Airbus Defence and Space, a été témoin et a contribué au développement de l'A400M. "Je garderai le Grizzly 4 en mémoire comme une bête forte et robuste. Nous l'avons poussé à la limite de la vitesse, du Mach, de l'altitude, du facteur de charge (g) et nous lui avons presque arraché la peau !", a-t-il partagé. "Cet avion a dépassé toutes les attentes dans tous les types d'opérations avec des performances supérieures". MSN4 a également joué un rôle clé dans le développement et la certification de la capacité de ravitaillement en vol (AAR), car elle est cruciale pour les opérateurs de l'A400M aujourd'hui pour voler plus loin et plus en sécurité dans leurs opérations militaires, ainsi que pour pouvoir perfectionner les combos avec d'autres plateformes militaires. César González était l'ingénieur d'essais en vol chargé du développement et des essais en vol de certification de la capacité AAR, à la fois comme ravitailleur et comme récepteur : " MSN4 était notre cheval de bataille en matière de ravitaillement aérien, car c'est sur lui que nous avons testé les capacités de réception avec des ravitailleurs comme l'A330 Voyager et le C160 Transall. En tant que ravitailleur, nous avons utilisé MSN4 pour développer et certifier le ravitaillement des pods avec des récepteurs F18, le ravitaillement des Hose Drum Unit avec des récepteurs F18 et A400M, les Cargo Hold Tanks (CHT) et plus récemment, les capacités de ravitaillement aérien des hélicoptères avec le H225M Caracal", a-t-il partagé. "Je me sens particulièrement fier de la mission qui a ravitaillé pour la première fois un récepteur A400M (Grizzly 6) à partir d'un ravitailleur A400M (Grizzly 4)".

C'est précisément la capacité de ravitaillement en vol qui est venue à l'esprit de Lombo lorsqu'on lui a demandé quelle était son expérience la plus difficile avec le MSN4 en tant que pilote. "Si je devais choisir, je dirais le ravitaillement en vol en tant que récepteur a été le plus difficile. Il y a eu beaucoup de travail derrière le développement de cette capacité. Grâce à différentes étapes, nous avons réussi à obtenir les lois de contrôle de vol permettant de jouer le rôle de récepteur de manière simple par rapport aux autres plateformes. En tant que pilote, il a été fantastique de voler sur différentes lois de contrôle de vol et, étape par étape, nous avons réussi à atteindre la parfaite maniabilité de l'avion". Le MSN4 a été déterminant pour le développement et la certification pour le fret et le largage de parachutes - ces capacités étant essentielles pour les opérateurs de l'A400M aujourd'hui - car il a été conçu de telle sorte que la soute était libre d'instrumentation et, par conséquent, entièrement utilisable pour la livraison aérienne ou les réservoirs de carburant supplémentaires (CHT). "Je me souviens avec émotion des premiers jours des essais de livraison aérienne, où nous sommes passés du tout début des charges individuelles par gravité et extraction, du remorquage de (grands) parachutes à basse et haute altitude, au largage de 25 tonnes de charges en un seul bâton séquentiel de plates-formes extraites, ainsi qu'à des démonstrations aériennes lors de certains salons aéronautiques britanniques", se souvient Simon Nicastro, A400M Flight & IntegraTest Programme Manager chez Airbus.

a400m-refuelling-two-f-18.jpg © Airbus

L'A400M excelle aujourd'hui dans le rôle de parachutiste, car il est capable de transporter davantage de parachutistes sur une plus grande distance, une capacité qui renforce la valeur stratégique que l'A400M offre déjà aux opérateurs des forces aériennes et à la société. En somme, MSN4 a dépassé les attentes. "De nombreuses campagnes difficiles, de nombreux vols réussis, de nombreuses réalisations impressionnantes et quelques surprises", a ajouté Gonzalez. Cependant, Lombo a souligné que ce ne fut pas toujours une promenade de santé : "Nous avons également été confrontés à certaines difficultés au cours de ce voyage, mais en travaillant en équipe, nous les avons toutes surmontées jusqu'à ce que nous atteignions la certification et la qualification de toutes les capacités dont nos clients avaient besoin. Nous sommes vraiment fiers de voir l'A400M utilisé par nos clients dans des opérations réelles partout dans le monde", a déclaré Lombo.

a400m-haar-h225m.jpg © Airbus