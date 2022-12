Le dernier Boeing 747 quitte l’usine d’Everett

1969, année aéronautique...

C'est en 1969 que la révolution prend marche ou plutôt décolle. Très exactement le 9 février, lorsque décolle pour la première fois le « Super Jet » Boeing 747, rapidement rebaptisé « Jumbo Jet » par la presse. Pourtant, l'histoire de l'appareil n'a pas commencé de la meilleure manière. Oeuvre de Joe Sutter, décédé le 30 août 2016, ce dernier porta le travail de conception du Boeing 747 à bout de bras ou presque. Si l'on se réfère à son autobiographie, le 747 était alors considéré comme une sorte d'appareil de second plan au moment ou le supersonique civil semblait alors être l'avenir -auquel Boeing allouait des moyens et des ingénieurs qui manquèrent vraiment à Sutter -. Le 747 était alors considéré comme une sorte de futur appareil de transport de fret, ce qui explique entre autres la position de la cabine de pilotage.

...Avec le concours de Juan Trippe

Sutter fut à la tête du concept d'appareil équipé d'un double pont jusqu'à la transition très large cabine -dont les dimensions furent montrées à Juan Trippe, pdg de l'alors toute puissante Pan Am et père indirect du 747, avec l'aide d'une simple ficelle tendue entre deux murs !-. Le 747 fut ainsi le premier bicouloir de l'histoire de l'aéronautique, mais la mise au point de l'appareil fut laborieuse, principalement à cause des problèmes engendrés par les tout nouveaux turboréacteurs à double flux JT9D de Pratt & Whitney -développés dans le cadre de la phase de conception préliminaire de ce qui allait devenir le Lockheed C-5 Galaxy-, qui avaient au départ une durée de vie très réduite. Les problèmes engendrés par les moteurs combinés à l'aventure sans lendemain du supersonique civil exposèrent Boeing à une suite nettement moins heureuse, laquelle fut heureusement évité.

1 574 avions construits et 54 ans de production

La production du 747, premier bicouloir au monde, a débuté en 1967 et s’est poursuivie pendant 54 années au cours desquelles 1 574 appareils ont été produits. À 76,2 mètres, le 747-8 est le plus long avion commercial actuellement en service. Aux vitesses de croisière classiques, il parcourt environ la longueur de trois terrains de football par seconde. Enfin, le dernier avion produit est un 747-8 Cargo. Sa charge utile de 133,1 tonnes permet de transporter 10 699 lingots d’or massif, ou environ 19 millions de balles de ping-pong ou de golf.