Le dernier Boeing 747 produit a été livré à Atlas Air

Le dernier 747 sorti des chaînes de production de Boeing

Fin d’une époque chez Boeing. Le mardi 31 janvier 2023, le dernier Boeing 747 a été livré à Atlas Air, la compagnie aérienne spécialisée dans le fret aérien qui a acquis le dernier 747 sorti des chaînes de production de Boeing. Ce dernier 747, de type -8 est le 1 574e Jumbo Jet produit sur une durée de 55 années et 53 ans de service au sein des compagnies aériennes. Immatriculé N863GT, le quadriréacteur est sorti de chaîne d’assemblage final le 6 décembre 2022. Et le 18 décembre, l’appareil a réalisé son baptême de l’air. Avec la dernière livraison effectuée le 31 janvier c’est non seulement la fin d’une histoire chez Boeing, mais également la fin d’un appareil symbolique. Car le 747 est le premier des gros porteurs dédiés au transport aérien de masse, lié à une époque de trafic en pleine croissance, absent de pandémies. Il faudra attendre l’arrivée du « triple sept » ou 777, lui-même produit dans la même usine que le Jumbo Jet, pour que le 747 ne soit détrôné. Retour sur un appareil légendaire.

Du Comet au Jumbo Jet

La transformation du transport aérien dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale avec l’arrivée du jet, d’abord du De Havilland Comet puis et surtout celle du Boeing 707, génèrent une réduction des tarifs aériens, une augmentation progressive du nombre de passagers aussi bien dans les avions que les aéroports. Conjugués à un encombrement croissant de l’espace aérien, ces facteurs incitent à la création du Jumbo Jet. Après avoir perdu la compétition face à la concurrence dans le cadre du programme d’un avion de transport militaire, le C-5, Boeing entreprend de développer un avion commercial tirant parti de la technologie des moteurs à haut taux de dilution développée pour le C-5. Ce qui ne s’appelle pas encore Boeing 747 est un avion entièrement nouveau et, à l'exception des moteurs, les concepteurs ne retinrent du C-5 que la porte cargo frontale et le cockpit surélevé.

L'oeuvre de Joe Sutter...

Le mythique 747 est avant tout l’œuvre de plusieurs personnes dont figure au premier plan l’ingénieur en chef du développement de l’appareil, Joe Sutter. Après avoir œuvré au sein du programme 737, il devint responsable de la conception du Boeing 747. Mais le Jumbo Jet fut également le fruit du travail de quelque 50 000 personnes chez Boeing, soit des ouvriers, mécaniciens, ingénieurs, secrétaires et administrateurs qui construisirent le 747 en 16 mois environ à la fin des années 1960, plus précisément. En dehors de Joe Sutter, celui qui va initier le programme 747 n’est autre que Juan Trippe, le tout puissant président de la compagnie aérienne Pan Am. Client de longue date de Boeing, il souhaite disposer d’un avion ayant deux fois la capacité des 707. Cette solution devait permettre, selon Trippe, de transporter des passagers de plus en plus nombreux. Juan Trippe va ainsi encourager Boeing, alors que l’avionneur n’a pas encore perdu le concours C-5, à créer cet appareil. Il convainc ainsi William « Bill » Allen, alors président de Boeing, de se lancer dans l’aventure.

...Avec le concours de Juan Trippe et d'un certain Lindbergh

Pendant un moment, Joe Sutter envisagea un concept d'appareil avec un fuselage double pont. Mais finalement, ce sera la cabine très large qui sera retenue, dont les dimensions furent montrées à Juan Trippe avec l'aide d'une simple ficelle tendue entre deux murs, dans son bureau ! En avril 1966, le projet est suffisamment avancé pour que Boeing et Pan Am signent le contrat qui lance officiellement le Boeing 747… Charles Lindbergh, sous une fausse identité et agissant en qualité de délégué de Juan Trippe, viendra discrètement s’assurer que le développement de l’appareil est conforme. Démarre alors la course de fond jusqu’aux livraisons des premiers Jumbo Jet, avec quantité de problèmes que Sutter et son équipe vont s’efforcer de solutionner, en sacrifiant pendant quelques mois leur vie de famille et leurs dimanches. Car le programme 747 n’a pas été un long fleuve tranquille, loin s’en faut.

Une organisation spécifique et de nouvelles bases

Les problèmes ont commencé avec les dimensions de l’appareil et le nombre de Jumbo Jet commandés, que Boeing n’était pas en mesure de produire seul. Ainsi, l’aide des autres avionneurs américains ou même étrangers fut sollicitée. Ce qui explique que Northrop produisit la plupart des tronçons de fuselage, tandis que Grumman fut responsable des volets de bord de fuite, Ling-Temco-Vought s’occupa pour sa part des pièces majeures de l’empennage. Mais les vrais problèmes se posèrent au niveau des portes de l’appareil, au nombre de 5. Aucune n’était similaire à une autre, en dépit des consignes données par les ingénieurs du département conception, les sous-traitants n’ayant pas respecté les directives. Ainsi, il fallut identifier les changements à effectuer et faire modifier les portes, ce que Joe Sutter qualifia de cauchemardesque. Mais cet épisode permit de jeter les bases d’une organisation spécifique avec les sous-traitants, qui fut par la suite très utile puisqu’elle fut retenue pour les programmes 767 puis « triple sept » ou 777. Et même avant, puisque le premier appareil produit en faisant largement appel aux sous-traitants étrangers n’est autre que le 747SP, dont plusieurs ensembles majeurs de pièces ou éléments de l’appareil -principalement tous les volets- furent réalisés par Mitsubishi, Kawasaki et Fuji Heavy Industries.

Trois versions et une masse revue à la baisse

Le programme fut également confronté à deux autres problèmes majeurs, d’abord au niveau de la voilure en raison d’un problème de charge alaire sur la partie externe de l’aile. Il fallut redessiner l’aile en y apportant une modification baptisée « Sutter twist » (littéralement torsion de Sutter), le tout sur fond de conflit entre Joe Sutter et Jack Steiner, l’ex chef de programme 727 et 737, qui voulait apporter une autre solution. La voilure redessinée, Sutter s’attaqua au second problème, la masse de l’appareil. Au fur et à mesure de l’avancement du programme, l’appareil était devenu de plus en plus lourd. Le Jumbo Jet passa ainsi par étapes d’une masse maximale au décollage initiale située à 249,4 t pour finir à 322 t ! Pour les compagnies aériennes et notamment Pan Am, les calculs de rentabilité avec estimation de la charge utile payante étaient faussés, avec des revenus inférieurs aux prévisions. Mais Juan Trippe dut concéder que cette augmentation de masse était aussi et surtout en grande partie liée aux aménagements spécifiques demandés par Pan Am à bord de l’avion : les sièges passagers spéciaux, les galleys, les salons, … Une réunion avec Juan Trippe permit de statuer la masse maximale au décollage, qui fut ainsi conservée à 322 t. Le 747 fut proposé en trois versions : une première, de transport de passagers seulement, puis une seconde version une version entièrement dédiée au fret et un modèle convertible passagers/fret. Les modèles cargo et convertibles permettaient de charger des conteneurs de 8 x 8 pieds (soit 2,4 mètres sur 2,4 mètres) par l'énorme nez capable d’être ouvert, donnant cet étrange « sourire » à l’appareil lorsqu’il est vu de face.

N7 740 « City of Everett »

Le premier Boeing 747 original -RA 001 selon sa désignation usine- ou N7 740 baptisé « City of Everett » fait sa sortie d’usine le 20 septembre 1968. Le quadriréacteur a nécessité pour sa construction pas moins de 75 000 plans, quatre millions et demi de pièces et presque 219 km de câblage électrique, assortis de 10 millions d’heures de travail. L’appareil arbore les 26 logos des compagnies aériennes qui ont émis des intentions d’achat. Pour les convaincre, Boeing n’a pas hésité à construire une maquette de la cabine avec son aménagement intérieur d’un montant d’un million de dollars. Le premier vol est fixé par la direction de Boeing à la date du 17 décembre 1968. L’ambition du conseil d’administration est de faire voler le Jumbo Jet 65 ans jour pour jour après le vol historique des frères Wright à Kittyhawk en Caroline du Nord. Mais il est impossible de respecter ce délai, aussi c’est par un matin froid d’hiver, le 9 février 1969, que l’appareil réalise son baptême de l’air. Aux commandes figurent Jack Waddell avec Brien Wygle assistés de Jess Wallick, ingénieur de vol. Si les premiers essais se passent bien, les problèmes arrivent lorsque les turboréacteurs sont poussés à pleine puissance.

Un 747 au Bourget édition 1969

Au cours d’un de ces essais, un des JT9D s’arrête net. Au démontage, il apparait que l’arbre de soufflante s’est brisé avant d’être stoppé par les aubes de stator, arrêtant ainsi immédiatement la rotation du moteur. Pratt & Whitney redessine l’arbre concerné mais les problèmes seront longs à résoudre car multiples… Il faut dire que le turboréacteur est d’un nouveau type, c’est un double-flux. Pour autant, pas question que le 747 ne soit absent au Salon du Bourget édition 1969, car Lockheed et Douglas développent respectivement le DC-10 et le L-1011, deux triréacteurs à grande cabine concurrençant potentiellement le 747. Craignant de perdre un ou deux moteurs en vol, la traversée transatlantique en 747 est faite avec moult précautions, en augmentant très lentement la poussée. Mais les JT9D tiennent et le Jumbo Jet est une des stars de cette édition du salon international de l’air et de l’espace. Toutefois les problèmes ne sont pas encore réglés et les relations avec le motoriste sont tendues. La fiabilité des turboréacteurs est toujours en cause. Barney Schmickrath, le président de Pratt & Whitney, semble prendre le problème de longévité des JT9D un peu trop légèrement.

Deux avaries moteur plus tard

A la suite d’un échange tendu avec le pilote d’essai Jack Wadell, ce dernier emmène Barney Schmickrath et sa délégation en vol à bord du premier 747 pour leur faire vivre deux pannes moteur successives. Ce qui aura le mérite d’accélérer la résolution des problèmes du turboréacteur. Côté essais en vol, RA001 sert aux essais de couplage aéroélastique et d’aérodynamique dont les essais de décrochage, tandis que le second 747 est utilisé pour les essais moteur et systèmes. Le troisième est consacré aux essais structuraux, le quatrième -qui a été exposé au Bourget 1969- et le cinquième servent aux essais de service. Deux autres 747 sont consacrés aux essais statiques et de ce fait détruits. La certification est bouclée en l’espace de 10 mois et accordée le 30 novembre 1969 par la FAA. Le premier 747 est livré à Pan Am. Baptisé Clipper Constitution, il rallie New-York (aéroport John F. Kennedy) à Londres (Heathrow) avec 324 passagers à bord le 21 janvier 1970. Ce Jumbo Jet mesurait 68,5 mètres de long avec une envergure de 59,6 m. La soute des premiers 747 pouvait contenir 3 400 bagages et pouvait être déchargée en sept minutes. La surface totale des ailes était plus grande que celle d'un terrain de basket.

Du 100 au 400

Parmi certains 747 spéciaux citons ceux de la NASA, deux 747-100 modifiés pour en faire des avions de transport de la navette. Après la version -100 et 100B qui dispose elle d’une motorisation GE ou Rolls-Royce, vient la version 200 aux turboréacteurs à poussée augmentée et à l’autonomie allongée. Le 747-200, peut accueillir environ 440 passagers et a une autonomie d'environ 5 600 miles nautiques (10 371 kilomètres). En 1990, deux 747-200B ont été modifiés pour servir d'Air Force One et remplacer les VC-137 (707) qui ont servi d'avion présidentiel pendant près de 30 ans. Le 747-300 possède un pont supérieur allongé et transporte encore plus de passagers que le -200. Le 747-400 a été lui mis en service en 1988. Son envergure est de 64 mètres et il est doté d'ailerettes de 1,8 mètre de haut en bout d’ailes. Le 747-400 est également produit en tant qu’avion cargo, en tant que modèle combinant fret et passagers, et en tant que version spéciale « domestic », c’est-à-dire pour les vols court-courriers au Japon sans les ailettes, pour les vols à plus courte distance.

Dreamlifter pour les fuselages du 787

Une autre variante du 747 repose sur celle du Dreamlifter - un 747-400 spécialement modifié - qui transporte les grandes structures composites, y compris les énormes sections du fuselage du 787 Dreamliner, depuis des partenaires du monde entier jusqu'à Everett (Etat de Washington) et Charleston (Caroline du Sud) pour l'assemblage final. Le quatrième et dernier Dreamlifter est entré en service le 16 février 2010. Les 747-400 à plus long rayon d'action (ou 747-400ER, ER pour Extended Range) ont été lancés fin 2000. La famille des 747-400ER fut disponible en version passagers et en version cargo. Les avions ont la même taille que les 747-400 actuels et ont un rayon d'action de 7 670 miles nautiques (14 205 kilomètres), contre 7 260 miles nautiques (13 450 kilomètres) pour le 747-400. Il intègre l'aile renforcée du -400 Freighter, un fuselage et un train d'atterrissage renforcés, un réservoir de carburant auxiliaire dans la soute avant, avec une option pour un second réservoir. Lorsque la capacité d'autonomie complète du 747-400ER n'est pas nécessaire, les opérateurs peuvent retirer le ou les réservoirs, libérant ainsi de l'espace supplémentaire pour le fret.

Et le -8 intercontinental

En novembre 2005, Boeing a lancé la famille 747-8 – la version de transports de passagers 747-8 Intercontinental et le 747-8 Freighter. Ces avions intègrent les technologies innovantes du 787 Dreamliner, d’où la désignation 747-8 choisie pour montrer le lien technologique entre le 787 Dreamliner, y compris les moteurs GEnx-2B de General Electric. Le 747-8 Freighter effectua son premier vol le 8 février 2010. Cette version du 747 mesure 76,3 mètres de long, soit 5,6 mètres de plus que le précédent 747-400 Freighter. Le tronçon de fuselage supplémentaire offre un volume de fret supérieur de 16 % à celui de son prédécesseur, ce qui se traduit par quatre palettes supplémentaires dans le pont principal et trois palettes supplémentaires dans la soute inférieure. La version de transport de passagers, le Boeing 747-8 Intercontinental, dessert le marché des 400 à 500 sièges et a effectué son premier vol le 20 mars 2011. Cette version a bénéficié d’un intérieur redessiné avec des plafonds de cabine différents, des rangements supérieurs et latéraux plus grands, un escalier redessiné et un éclairage LED. Le premier 747-8 Intercontinental a été livré à un client privé le 28 février 2012. Le client de lancement, Lufthansa, a pris livraison du premier Intercontinental de ligne le 25 avril 2012.

Records

Parmi les records accumulés par le Jumbo Jet, au moins deux méritent d’être cités. Le Boeing 747 est le premier avion gros porteur de l'histoire à avoir atteint le cap des 1 500 exemplaires produits. Le second record est lié à ce qui fut nommé l’opération Salomon. A la fin mai 1991, un 747 de la compagnie aérienne israélienne El Al, dépouillé de ses sièges et de la majorité de son équipement intérieur, parvint à embarquer 1 122 éthiopiens de religion juive pour les évacuer vers Israël. En termes de longévité, il se peut que le 747 connaisse (presque) la même destinée que le légendaire DC-3 : un appareil qui volera encore longtemps après la fermeture de sa chaîne de production.