Le dernier Airbus A380 parti de Toulouse est pour ANA

Vendredi 15 octobre 2021, à 18h10, heure locale a décollé le tout dernier Airbus A380 neuf à quitter le centre de livraison Airbus de Toulouse-Blagnac pour Tokyo-Narita. Il s'agit du dernier exemplaire de trois Airbus A380-800 qu'avait commandé la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA). Cette livraison devait initialement avoir lieu en avril 2020, mais elle avait été reportée une première fois en octobre 2020, suite à la crise du Covid-19. Après celui d'ANA, au départ de Toulouse, il restera encore deux A380 à livrer avant la fin définitive de la chaîne d'assemblage. Ils décolleront de Hambourg et seront livrés d'ici la fin de l'année à Emirates, plus grand opérateur de l'A380 dans le monde.

Cap sur Hawaii

ANA avait reçu son premier A380 "Flying Honu" avec sa livrée si particulière rappelant une tortue de mer de Hawaii en mars 2019 (avec une livrée bleue), et son deuxième exemplaire deux mois plus tard avec une livrée verte. Le troisième appareil arbore quant à lui une livrée orangée et il est configuré comme ses deux prédécesseurs en 520 sièges, répartis sur quatre classes : 8 Première, 56 classe Affaires, 73 en classe Premium Economy et 383 sièges en classe économique. Il sera placé comme ses deux frères sur la ligne Tokyo-Narita/Honolulu, très prisée par la clientèle japonaise, notamment pour les voyages de lune de miel.