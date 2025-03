Le démonstrateur X-66 de Boeing passe en soufflerie

Deux premiers essais en soufflerie de la maquette du X-66

Le démonstrateur de vol durable X-66 de Boeing a récemment effectué deux premiers essais en soufflerie à l'aide de maquettes à échelle réduite. Avant qu'un démonstrateur grandeur nature du X-66 puisse voler, la conception de l'avion doit être validée à l'aide de modèles à l'échelle réduite de l'avion. Le X-66 vise à révolutionner l'aviation grâce à sa conception de voilure transsonique à haubans, établissant potentiellement une nouvelle norme pour le transport aérien durable. La conception intègre des ailes à très fort allongement et corde réduite, ce qui améliore l'efficacité aérodynamique.

A Langley et au centre de recherches d'Ames

C'est dans les souffleries de la NASA que l'avion a subi deux essais. Le premier était un essai à basse vitesse utilisant un modèle du X-66 d'une envergure de près de 2,5 mètres au centre de recherche Langley de la NASA à Hampton, en Virginie. Les aérodynamiciens et techniciens ont mesuré les forces telles que la portance et la traînée dans de nombreuses configurations aérodynamiques et conditions de vol. Ensuite, un modèle conçu pour représenter la moitié du X-66 a été soumis à des essais à grande vitesse au centre de recherche d'Ames de la NASA, dans la Silicon Valley, en Californie.

Reproduire les conditions de vol prévues

Cet essai a reproduit les conditions de vol prévues afin d'obtenir des informations techniques qui influenceront la conception de l'aile et fourniront des données pour les simulateurs de vol. Les essais "demi-cellule" tirent parti de la symétrie. Les forces et les comportements sur un modèle de la moitié d'un avion reflètent ceux de l'autre moitié. En utilisant une plus grande moitié du modèle, les ingénieurs augmentent le nombre de mesures de la pression de surface.

Ajuster la conception avant les essais à venir

Les données issues de ces essais ont permis d'apporter les ajustements nécessaires à la conception avant de procéder à d'autres essais. Un modèle entier du X-66 est actuellement soumis à des essais en soufflerie à grande vitesse au centre de recherche Ames de la NASA. La modification d'un avion MD-90 pour en faire le X-66 se poursuit, les essais au sol et en vol devant débuter en 2028.