Le Daher TBM960 obtient sa certification de type FAA

De Tarbes en France aux Etats-Unis par la voie aérienne

Les premiers TBM 960 destinés aux clients américains ont décollé le 25 juin du siège de la division Avions de Daher à Tarbes, en France, pour rejoindre les bases des distributeurs nord-américains du TBM, au centre et sur la côte ouest des États-Unis, avant d’être remis à leurs propriétaires. L’un des premiers avions a atterri à Elliott Jets à Minneapolis dans le Minnesota, tandis que l’autre a été accueilli à l’aéroport de Camarillo en Californie par Avex.

Nouveau moteur

Les principales nouveautés du TBM 960 – le turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6E-66XT et l’hélice en composites à cinq pales Hartzell Raptor – sont toutes deux intégrées dans le système de commande électronique à double canal du moteur et de l’hélice (EPECS). Avec l’EPECS, le démarrage du PT6E-66XT est entièrement automatisé après l’activation d’un seul interrupteur. La commande de puissance devient une auto-manette électronique avec, en mode automatique, une seule position du décollage à l’atterrissage. L’EPECS optimise les performances du turbopropulseur dans tout le domaine de vol tout en réduisant la charge de travail du pilote, en intégrant toutes les fonctions et en protégeant la durée de vie du moteur.

1 080 TBM

En conservant les performances des avions de la série TBM 900 de Daher, l’auto-manette électronique du TBM 960 permet au pilote de voler avec des réglages plus précis. Au régime de croisière recommandé par Daher, le TBM 960 atteint une vitesse de 308 nœuds pour une consommation de carburant de 215 l par heure – soit une économie de carburant de 10% par rapport au régime maximal de croisière pour plus de durabilité. À ce jour, Daher a livré plus de 1 080 TBM dans les douze versions différentes de l’avion, dont environ 80 % ont été acquis par des clients nord-américains, la majorité d’entre eux étant basés aux États-Unis. La Division Avions de Daher coordonne sa présence sur le marché par l’intermédiaire de son quartier-général nord-américain et centre de maintenance établi à Pompano Beach, en Floride.