Daher lance le TBM 960

Nouveau turbopropulseur et nouvelle interface homme-machine

Le nouveau Daher TBM 960 est propulsé par un nouveau moteur, le Pratt & Whitney Canada PT6E-66XT, qui est contrôlé électroniquement – ainsi que son hélice Hartzell Raptor- par le système EPECS (Engine and Propeller Electronic Control System, système de contrôle électronique du moteur et de l'hélice) commandé par une auto- manette électronique. Sa cabine incorpore un système de pressurisation et de climatisation, des éclairages LED et des hublots à variateur d’intensité. Le TBM 960 vient d’être présenté publiquement pour la première fois au salon Sun ‘n Fun Aerospace Expo – qui se tient à Lakeland (Floride, USA) jusqu’au 10 avril. Le premier avion de série y est exposé.



308 kts de vitesse de croisière à 216 l/h

Grâce au contrôle électronique du moteur, le TBM 960 conserve des performances élevées pour une consommation de carburant modérée. A une vitesse de croisière de

308 nœuds (570 km/h), recommandée par le constructeur, la consommation de carburant est de 216 l/h, soit 10% de moins qu’à la vitesse de croisière maximale,

favorisant ainsi une démarche responsable. Le nouveau système facilite également le démarrage du moteur, désormais entièrement automatisé.



HomeSafe et radar météo doppler

Le TBM 960 bénéficie d’une sécurité accrue puisqu’il est doté des technologies les plus récentes, notamment du système d’atterrissage automatique d’urgence HomeSafe, complété par un radar météo Doppler Garmin GWX 8000. L’avion est également une plate-forme de lancement d’un système de liaison de données de nouvelle génération, car il permet de télécharger automatiquement les bases de données de l’ordinateur de bord et de se connecter avec des appareils mobiles. Par sa cabine Prestige, Daher entend séduire aussi les passagers, avec des sièges ergonomiques, un contrôle de la lumière ambiante via des hublots à variateur de luminosité de jour et un plafonnier, et des liseuses LED dans l'obscurité. La température est également régulée par un écran tactile. De nombreux aménagements de confort ont été ajoutés dans cette nouvelle version, tels que des porte-gobelets pour chaque occupant, des mini-tablettes complétant la tablette repliable latérale, des supports de casque, des prises d'alimentation USB-A et C, et bien d'autres éléments. Pour le lancement du TBM 960, un nouveau schéma de peinture extérieure est inclus dans les possibilités de personnalisation de l’avion. Baptisé "Sirocco", ce nouveau style est basé sur une étude du designer français Alexandre Echasseriau.