Le crochet de charge du Bell 505 a été certifié par l'AESA

Un crochet approuvé par l'AESA

Bell a annoncé le 4 mai que le crochet de charge du Bell 505 a été approuvé par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour le transport de charges jusqu'à 907 kg, conférant ainsi à l’appareil une capacité externe brute de 2 030 kg. « La capacité du crochet de charge constitue une amélioration de taille pour l'appareil, et une capacité supplémentaire pour les opérations de service et de sécurité publics », commente Duncan Van De Velde, Directeur général, Europe et Russie. « Le Bell 505 présente une conception polyvalente qui lui permet de s’adapter rapidement, et l'ajout du crochet de charge bénéficiera énormément à nos clients des services publics européens ».

Un appareil polyvalent...

En novembre 2018, Storm Heliworks AB, un opérateur d’hélicoptères basé en Suède, a testé le crochet de charge 505 au Canada. L'entreprise a mené un large éventail d’opérations spécialisées, telles que la construction de lignes électriques, l'élagage d'arbres autour de lignes électriques, les inspections forestières, la démoustication, la lutte contre les incendies, ... « Notre expérience aux commandes du 505 a été très positive. L'appareil s’est avéré excellent pour nos missions », déclare Dennis Sundqvist, Directeur adjoint des opérations de vol chez Storm Heliworks.

...Et une motorisation française

Avec une vitesse de 125 nœuds (232 km / h) et une charge utile de 680 kg, le Bell 505 est le nouvel hélicoptère à cinq places de Bell qui intègre notamment un turbomoteur Safran Arrius 2R équipé d'un Fadec à deux canaux, d'une puissance de 504 ch sur arbre. Côté avionique, l'appareil est équipé de la suite avionique Garmin G1000H NXi.