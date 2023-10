Le CNES s'associe de nouveau à HEMERIA pour la production des enveloppes de ses ballons stratosphériques.

Le président du GICAT se concentre sur l'industrie de la défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres. Le GICAT offre des services pour identifier les besoins futurs, pour accéder à de nouveaux marchés et pour protéger les savoir-faire. Pour soutenir le développement international de ses membres, le GICAT propose des services d'aide à l'exportation. Une des missions du GICAT est de valoriser les savoir-faire et l'image du secteur de l'industrie de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres. Le groupement est également présent sur de nombreux salons pour soutenir ses membres et promouvoir les savoir-faire des industriels français.

CNES conçoit des systèmes spatiaux tandis qu'HEMERIA fournit des solutions spatiales.

Le CNES est responsable de la proposition de la politique spatiale française au gouvernement et de sa mise en œuvre au sein de l'Europe. Il conçoit et met en orbite des satellites et invente les systèmes spatiaux de demain. HEMERIA est un acteur majeur de l'industrie spatiale, partenaire de longue date du CNES et des grands donneurs d'ordre. Elle conçoit, produit et fournit des systèmes et véhicules spatiaux de pointe, pour des clients commerciaux, institutionnels et scientifiques, à l'échelle nationale, européenne et internationale.