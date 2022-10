Le Cessna Grand Caravan va passer à la motorisation électrique

Un Grand Caravan propulsé par le ZA600...

ZeroAvia a annoncé le 29 septembre 2022 avoir conclu un accord de développement conjoint non exclusif avec Textron Aviation pour soutenir le développement par ZeroAvia de groupes motopropulseurs hydrogène-électrique zéro émission pour l'avion Cessna Grand Caravan (208B). ZeroAvia obtiendra un certificat de type supplémentaire (STC) pour équiper le Grand Caravan, un turbopropulseur monomoteur utilitaire, du groupe motopropulseur à émission zéro ZA600, destiné aux opérateurs commerciaux de transport de passagers et de marchandises.

...de 600 kW dès 2025

Le Cessna Grand Caravan, grâce à sa conception utilisant la voilure haut, est un candidat idéal pour l'installation de réservoirs d'hydrogène sous les ailes, ce qui permet aux opérateurs de maintenir la capacité en sièges ou l'espace de chargement, tout en passant à des systèmes de propulsion à zéro émission. ZeroAvia développera son système de propulsion ZA600 pour la Grand Caravan avec les données, l'ingénierie et le support de certification fournis par Textron Aviation. ZeroAvia vise à obtenir la certification pour le groupe motopropulseur de 600 kW dès 2025, permettant ainsi aux clients d'effectuer des vols à zéro émission.

Un nouvel accord pour ZeroAvia

La plateforme du Cessna Grand Caravan a vu plus de 2 400 appareils livrés dans le monde depuis son lancement, ce qui représente un énorme potentiel pour le passage à une propulsion propre. ZeroAvia a déjà annoncé plusieurs accords avec des opérateurs et des bailleurs concernant des conversions du Grand Caravan.Cet accord avec Textron Aviation s'ajoute à d'importants engagements préalables de la part d'autres fabricants d'équipements originaux (OEM) et d'opérateurs d'avions envers la technologie de groupe motopropulseur de ZeroAvia au cours des derniers mois.

Vers le ZA2000 en 2027

ZeroAvia a déjà bien avancé dans l'installation de son système dans un avion Dornier 228 de 19 places sur son site de R&D à l'aéroport de Cotswold au Royaume-Uni, avec les premiers vols d'essai prévus dans les prochaines semaines. La société développe activement le marché pour son produit ZA600 avec différentes cellules de 9 à 19 sièges, tout en développant parallèlement sa classe de moteurs ZA2000, 2-5MW, pour les avions de 40 à 80 sièges, avec un objectif d'entrée en service en 2027. Le travail de ZeroAvia pour développer son système de 600 kW jusqu'à une conception certifiable fait partie du projet HyFlyer II, soutenu par le ministère britannique des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle (BEIS), l'Aerospace Technology Institute (ATI) et Innovate UK par le biais du programme ATI.