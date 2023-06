Le Bourget 2023 : un financement de 13M€ pour Elixir Aircraft

Financer pour aider au R&D sur des projets biocarburant (SAF) et hydrogène

A la veille du Salon International de l’Air et de l’Espace le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l’attribution d’une aide de 13M€ à la société Elixir Aircraft. Part d’un financement global d’une quarantaine de millions d’euros, ces moyens permettront d’accompagner l’industrialisation de la société ainsi que la Recherche et Développement sur des projets biocarburant (SAF) et hydrogène.

90 puis 100 % de réduction des émissions de CO2

Grâce à ce financement, Elixir Aircraft va pouvoir poursuivre la réduction de l’impact environnemental de l’aviation. Pour ce faire, la société a choisi de travailler sur les gains de masse, les biocarburants (SAF) et l’hydrogène. Avec sa technologie d’aérostructures en carbone OneShot, Elixir Aircraft offre aujourd’hui un avion d’entrainement certifié capable de réduire de 70% ses émissions de CO2. Elle ambitionne une réduction de 90%, grâce au SAF et quasiment de 100% dans plusieurs décennies grâce à l’utilisation de l'hydrogène. Disposer d’un appareil innovant ne fait cependant pas un leader. Pour trouver sa place, Elixir Aircraft doit industrialiser la production de son premier avion, tout en développant d’autres modèles pour compléter sa gamme et ainsi devenir l’un des constructeurs qui remplacera la flotte mondiale de 160 000 avions des années 70, et son colossal impact environnemental.

Une nouvelle unité de production à La Rochelle

Ce financement étatique permettra à Elixir Aircraft de créer une toute nouvelle unité de production de 10 000m² sur l’aéroport de la Rochelle. Cette dernière emploiera à terme un millier de personnes dans un environnement de production high tech. Se côtoieront ainsi des autoclaves, des machines de découpe numérique, des appareils lasers de placement de fibres… Objectif : atteindre plus de 300 avions par mois de cadence de production.

Préparer l'avenir

« Produire est une chose mais il nous faut aussi préparer l’avenir, les temps de R&D et de certification sont très long dans notre domaine » ajoute Cyril Champenois co-fondateur et directeur marketing & vente d’Elixir Aircraft. «Elixir Aircraft travaille d’ores et déjà sur de futures variantes d’appareils, notamment avec des propulsions décarbonées. Notre société est en membre d’un programme CORAC au côté de Daher, Safran, Air Liquide et Turbotech afin de développer dans les prochains mois un démonstrateur d’Elixir à turbine fonctionnant au SAF puis à l’hydrogène.

Turbine et SAF

« La turbine offre d’énormes avantages en termes d’usages. Tout d’abord il faut miser sur la bonne énergie. Avec une turbine, Elixir Aircraft mise sur les SAF grâce au le volume de production que garantira [AL4] l’aviation commerciale. Ce carburant, techniquement déjà dérisqué, est l’unique moyen de décarbonation à court terme. Ensuite, les règlements de certification, les qualifications de pilote, de mécaniciens, les procédures de maintenance… tout existe déjà ! Sans compter que les élèves pilotes n’apprendront plus sur un avion à piston pour ensuite voler toute leur vie sur une turbine, ils apprendront directement sur turbine ! », commente Arthur Léopold-Léger, co-fondateur et président d’Elixir Aircraft.