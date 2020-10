Le Bombardier Learjet 75 Liberty entre en service

Learjet 75 Liberty, dernière version en date

Le biréacteur léger d'affaires de Bombardier, le Learjet 75 Liberty, est maintenant en service après une première livraison à l’exploitant de Learjet de longue date Alex Lyon & Son, une société de vente aux enchères. La configuration à six places du Learjet 75 Liberty offre la seule suite d’affaires du segment, où les passagers peuvent s’étirer librement grâce à un dégagement de près 89 centimètres pour les jambes. Ce biréacteur léger est également proposé dans une populaire configuration de huit places. Le Learjet 75 Liberty affiche un rayon d’action de 2 080 milles marins (soit environ 3 852 km), ce qui lui permet de relier Las Vegas à New York, Seattle à Washington D.C. et Mexico à San Francisco, sans escale.

David Coleal quitte Bombardier

Cette mise en service intervient alors que l'avionneur canadien se transforme en une entreprise axée sur l’aviation d'affaires. Dans le cadre de ce processus, Bombardier a éliminé le poste de président de Bombardier Aviation et a annoncé que David Coleal quittera l'entreprise. Son nom restera synonyme du Global chez Bombardier puisque c'est lui qui présenta le premier Global 6500 puis annonça le développement du Global 5500 à Genève lors de l'Ebace édition 2018 et qui fut derrière le programme Global 7500. David Coleal a rejoint Bombardier en 2015 après quatre ans en tant que directeur général chez Spirit Aerosystems à Wichita, après avoir occupé de 2008 à 2011 le poste de vice-président et directeur général de Bombardier Learjet. Avant sa première expérience chez Bombardier, Coleal a été président et chef de l’exploitation chez Cirrus Aircraft de 2001 à 2008.