Le Bombardier Global 8000 débute sa production en série

La construction du premier Global 8000 a commencé

Bombardier a annoncé le 21 octobre 2024 que la production des principaux composants structurels du 1er Global 8000 de série est en cours dans les établissements de Bombardier de Saint-Laurent (Québec), Red Oak (Texas) et Querétaro (Mexique). Destiné à entrer en service au cours de la seconde moitié de 2025, le Global 8000 se situera dans le segment haut de gamme de l'aviation d’affaires, se caractérisant par sa haute vitesse et sa grande autonomie.

14 816 km d'autonomie

« Nos clients pourront sous peu monter à bord d’un avion, qui leur permettra d’atteindre des destinations plus éloignées plus rapidement que jamais », a commenté Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Ventes d’avions et Bombardier Défense. Le biréacteur affiche une autonomie de 8 000 milles marins (soit 14 816 km) et une vitesse maximale de Mach 0,94, permettant ainsi de rallier Dubaï à Houston, Singapour à Los Angeles, ou encore Londres à Perth. Le Global 8000 est équipé de quatre véritables zones passagers et une aire de repos distincte pour l’équipage.

Mise à niveau du Global 7500 vers le Global 8000

Le Global 8000 offre également certaines caractéristiques précédemment introduites à bord du Global 7500, notamment sa suite principale équipée d’un lit pleine grandeur et d’une douche où l’on peut tenir debout. En prévision de la mise en service du Global 8000, une mise à niveau est en vente pour les clients existants des Global 7500 auprès des centres de service aux avions de Bombardier. Les avantages de la mise à niveau comprennent l’amélioration de la vitesse maximale de l’avion, l’accroissement de son rayon d’action et des altitudes cabine abaissées.