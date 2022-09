Le Bombardier Challenger 3500 entre en service

Le premier Challenger 3500...

Bombardier a annoncé la mise en service de son dernier jet d'affaires biréacteur en date, le Challenger 3500 destiné au client de lancement du programme, Les Goldberg, président et chef de la direction d’Entertainment Technology Partners. Lors du salon aéronautique NBAA 2021, il avait été annoncé que M. Goldberg, client de longue date de Bombardier, était le client de lancement du nouvel avion d’affaires super intermédiaire. Il prendra possession de son avion plus tard cette année.

...En service, avec équipements de la gamme Global

Dernier-né de la gamme Challenger, le Challenger 3500 retient en équipement de base beaucoup de caractéristiques des avions de la gamme Global du constructeur aéronautique, et notamment le fauteuil Nuage de Bombardier. La pression d’altitude en cabine a été également grandement réduite, afin d'être sur les mêmes caractéristiques de confort que la concurrence. Le Challenger 3500 dispose également des premières commandes vocales en cabine de l’industrie permettant de contrôler les systèmes d’éclairage, de température et de divertissement; les premiers chargeurs sans fil offerts dans l’ensemble de la cabine; et les seuls écrans 4K de 24 pouces des avions de son segment de marché. Le poste de pilotage offre en équipement de base un système d’automanette. En avril 2022, l’avion s’est vu attribuer l’un des prix internationaux les plus convoités, le prix Red Dot « Meilleur d’entre les meilleurs » pour son design et son excellence novatrice.