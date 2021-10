Bombardier annonce une commande ferme de 20 avions d’affaires Challenger 3500

20 avions d'affaires pour un montant de 460,8 M€

Après avoir traversé une forte zone de turbulences dues en grande partie aux coûts de développement des CSeries -devenus depuis les A220 d'Airbus- Bombardier évolue désormais dans des cieux plus dégagés et a annoncé le 30 septembre 2021 une commande ferme de 20 avions d’affaires Challenger 3500 passée par un client qui préfère garder l’anonymat. Totalisant une valeur de 534 millions $ US aux prix courants affichés (460,8 M€), c’est la plus importante transaction portant sur des avions d’affaires de Bombardier en 2021. « Cette importante commande a été signée que quelques jours après le dévoilement du biréacteur d’affaires Challenger 3500 [...]. Le nouvel avion Challenger 3500 est idéal pour répondre à la demande croissante de voyages d’affaires », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal, Ventes, Nouveaux avions de Bombardier.

Un Challenger 350 revu et modernisé

Version modernisée du Challenger 350, le biréacteur d’affaires Challenger 3500 a été dévoilé le 14 septembre dernier. Ce nouvel avion d’affaires arbore un intérieur redessiné équipé des fauteuils brevetés Nuage, hérités du Global à grande cabine de Bombardier. Les nouveaux espaces passagers offrent la toute première cabine de l’industrie à commandes vocales, des chargeurs sans fil répartis dans la cabine ainsi que les seuls écrans 4K de 24 po de cette catégorie. L’altitude en cabine sera de 31 % inférieure à celle de son prédécesseur. Dans le poste de pilotage, le Challenger 3500 est notamment équipé un système d’automanette. Le jet d'affaires biréacteur de Bombardier devrait entrer en service au cours du second semestre de 2022.