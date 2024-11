Le bénéfice net semestriel de Singapore Airlines cède du terrain, face à une concurrence renforcée

Singapore Airlines a publié ses résultats financiers pour les six premiers mois de l'année 2024. La compagnie asiatique a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 9,4 milliards de dollars de Singapour (SGD), soit une croissance de 3,7% par rapport à la même période de 2023. Néanmoins, le bénéfice d'exploitation se fixe à 796 millions de dollars, en baisse de 48,8%. Le résultat net semestriel, à 742 millions de dollars, est en baisse de 48,5% par rapport à la même période de 2023. La baisse du bénéfice d'exploitation et du résultat net s'explique par une augmentation des capacités sur les marchés desservis par SIA et par un renforcement de la concurrence sur les marchés clés. D'autres facteurs ont contribué à ces résultats, notamment la baisse des revenus nets d'intérêts et une perte sur la cession d'avions, de pièces détachées et de moteurs de rechange, alors qu'un gain avait été enregistré l'an dernier.

Légère baisse du coefficient de remplissage

La demande de transport aérien est restée solide au cours des six premiers mois de l'exercice 2024/25, SIA et Scoot ayant transporté 19,2 millions de passagers, soit une augmentation de 10,8 % en glissement annuel. Cependant, la croissance du trafic passagers de 7,9 % a été inférieure à l'augmentation de la capacité passagers du groupe SIA de 11,0 %, ce qui a entraîné une baisse de 2,4 points de pourcentage du coefficient d'occupation des passagers (PLF) du groupe, à 86,4 %. SIA et Scoot ont atteint des PLF de 85,7% et 88,6% respectivement.

84 avions en commande

SIA a ajouté quatre Boeing 787-10 à sa flotte opérationnelle au cours du deuxième trimestre1 de l'exercice 2024/25. Au 30 septembre 2024, la flotte opérationnelle du groupe se composait de 205 avions, dont l'âge moyen était de sept ans et cinq mois. Elle se compose de 146 avions de passagers (22 Boeing 777-300ER, 12 Airbus A380, 64 Airbus A350, 26 Boeing 787-10, 6 Boeing 737-800NG et 16 Boeing 737-8) et de sept avions cargos de SIA, et de 52 avions de passagers de Scoot (11 Boeing 787-8, 10 Boeing 787-9, 14 Airbus A320ceo, 6 Airbus A320neo, 9 Airbus A321neo et 6 Embraer 190-E2). Le groupe a 84 avions en commande (1 Airbus A350, 12 Airbus A320neo, 6 Airbus A321neo, 7 Airbus A350F, 31 Boeing 777-9, 8 Boeing 787, 13 Boeing 737-8 et 6 Embraer E190-E2).

En septembre 2024, Scoot a commencé à desservir Subang et Kertajati. Plusieurs destinations du réseau du groupe, notamment Ahmedabad, Pékin, Brisbane, Copenhague et Da Nang, ont vu leurs services augmenter au cours du deuxième trimestre. Au 30 septembre 2024, le réseau passagers du groupe couvrira 127 destinations dans 36 pays et territoires. SIA dessert 78 destinations et Scoot, 71. Le réseau cargo comprenait 131 destinations dans 37 pays et territoires.