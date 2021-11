Le Bell 525 a réalisé son premier vol avec carburant durable

Un vol avec carburant durable

Bell a annoncé aujourd'hui que le Bell 525 Relentless a effectué son premier vol avec du carburant aviation durable (SAF) au cours de l'été 2021. Bell a d'abord incorporé le SAF dans sa flotte de formation et de démonstration en mars 2021. " Le Bell 525 continue de démontrer des performances à mesure qu'il progresse dans ses essais en vol ", a déclaré Doug May, vice-président des vols chez Bell, qui ajoute : "la présentation de l'utilisation de la SAF par l'avion renforce encore sa position de véritable hélicoptère du 21e siècle, capable d'apporter des pratiques plus durables à l'industrie et aux futurs clients."

Déchets et de résidus d'origine renouvelable

Bell s'approvisionne en carburant auprès d'Avfuel Corp. et est le premier client hélicoptériste du fournisseur de carburant à utiliser et à effectuer des vols avec du SAF. Cette marque de biocarburant, Neste MY SAF, est fabriquée à partir de déchets et de résidus d'origine renouvelable et durable. Une fois mélangé, Avfuel prévoit une réduction de 22 tonnes métriques des émissions de carbone sur le cycle de vie par chargement de camion. L'initiative SAF de Bell s'inscrit dans le cadre de l'objectif Achieve 2025 Sustainable Footprint de Textron, qui vise à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de l'entreprise, entre autres initiatives de durabilité.

Pétrole et gaz

L'équipe du Bell 525 est actuellement engagée avec la FAA dans les essais en vol d'autorisation d'inspection de type (TIA) et soumet en parallèle des artefacts de certification à la FAA. L'appareil est conçu pour prendre en charge des missions à long rayon d'action, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz, et offre selon le constructeur aéronautique une réduction significative de la consommation de carburant par rapport aux autres gros bimoteurs couramment utilisés pour les opérations offshore. Bell continuera d'utiliser SAF pour les vols d'essai du Bell 525 lorsque la disponibilité de SAF et les calendriers des essais en vol permettront des possibilités de ravitaillement.