Le Bell 505 Jet Ranger X passe le cap des 50 000 heures de vol

50 000 heures de vol

Bell a annoncé que le programme Bell 505 Jet Ranger X a accumulé plus de 50 000 heures de vol. Plus de 260 Bell 505 opèrent dans une variété de missions sur six continents et dans 55 pays. Avec cette machine, l'objectif avoué de Bell n'est autre que de reconquérir le marché sur lequel l'hélicoptériste a été éclipsé par la concurrence au fil des années. Car, avant le Jet Ranger X, il y eut le Bell 206 Jet Ranger (dont le nom de baptême voulait mettre en évidence ce qui devait être perçu comme une évolution du Bell 47J).

Arrius 2R

Avec une vitesse de 125 nœuds (232 km/h) et une charge utile de 1 500 livres (680 kg), le Bell 505 est le nouvel hélicoptère à cinq places de Bell qui intègre notamment un turbomoteur Safran Arrius 2R équipé d'un Fadec à deux canaux, d'une puissance de 504 ch sur arbre. Côté avionique, l'appareil est équipé de la suite avionique Garmin G1000H NXi.