Le Bell 505 accroit sa présence en Europe

5 Bell 505 destinés à des opérateurs privés en Europe

Bell a annoncé au salon de Farnborough la signature d'accords d'achat de cinq Bell 505 destinés à des opérateurs privés en Europe. Les commandes ont été passées par des clients en Espagne, en Suisse, en Pologne, au Royaume-Uni et en Estonie, ce qui témoigne de l'intérêt continu pour la plate-forme dans toute la région. « Globalement, le Bell 505 a connu un grand succès sur le marché des entreprises et a fait des progrès significatifs ici en Europe », a déclaré Danny Maldonado, directeur commercial, Ventes aux entreprises. « L'année dernière, Bell a livré le 505e Bell 505. Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée et de continuer à mettre en avant cette plateforme dans cette région clé. »

Safran Arrius 2R et suite avionique Garmin G1000H NXi

Le Bell 505 est équipé d'un moteur Safran Arrius 2R, d'un FADEC à deux canaux, d'une suite avionique Garmin G1000H NXi et d'une cabine spacieuse et personnalisable, afin d'offrir aux pilotes et aux passagers une expérience de haut niveau. L'avion offre une bonne visibilité et des vues panoramiques, aidé par des sièges confortables en forme de stade où les rangées arrière sont légèrement surélevées par rapport à l'avant. La visibilité accrue permet à l'avion de servir de plateforme idéale pour les vols privés, la formation des pilotes ou les missions utilitaires aériennes.

Système de commandes de vol GFC 600H

Lors du salon HAI Heli-Expo 2024, Bell a annoncé que l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA) a certifié le système de commandes de vol GFC™ 600H de Garmin sur le Bell 505, ce qui permet aux clients européens de tirer parti des capacités de pilotage automatique pour cette plateforme. En plus de l'approbation de l'EASA, Bell a reçu un certificat de type supplémentaire de la FAA pour un système de carburant auxiliaire en février 2024.